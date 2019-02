Cameroun: Injustice - Déjà 10 ans de détention préventive pour Jules Omer Tchuenkam

Il se nomme Jules Omer Tchuenkam.Detenu à la prison centrale de Yaoundé. Voici 10 ans déjà qu'il fut placé en détention préventive et voici 10 ans qu'il ne connaît toujours pas son sort.

Jules était un jeune homme d'affaire plein d'avenir exerçant dans la petite localité d'Akonolinga.Son activité consistait à revendre du crédit de communication dans toute la zone.Il était grossiste.Il sous-traitait ses ventes auprès d'une grande entreprise de vente de crédit de communication de la place.Il en détenait presque l'exclusivité dans toute la zone.

Grâce à cette activité qui faisait florès, Jules avait pu se marier et avoir 03 petits enfants qu'il envoyait dans les écoles du coin.Il avait même pu se bâtir 03 petites maisons en plein centre ville et certaines d'entre-elles étaient même louées par l'autorité administrative de la place.Tout allait donc pour le mieux pour Jules!

Les autorités administratives de la ville jusqu'au sommet avaient pris l'habitude d'aller se ravitailler chez Jules en crédit de communication. Elles lui avait demandé d'ouvrir simplement un cahier de souscription dans lequel il devrait consigner toutes leurs dettes . pourtant, ces dettes ne seront jamais payées.Le capital de Jules avait donc pris un coup.Il essayait de combler le trou abyssal laissé par les crédits du Maire,du sous-préfet ,du préfet et de leurs adjoints aux travers des petits gains développés dans ses activités parallèles.

Puis un jour,le comble se produisit.Une autorité de la place était allée voir Jules pour solliciter un important crédit de communication.Face au refus ferme opposé par Jules,il se verra dire cette phrase qui lui sera fatale :" Tu ne me connais pas très bien! Vous là, on vous laisse faire vos affaires tranquillement ici à Akonolinga et maintenant vous levez la tête ? Tu vas regretter à jamais ce que tu viens de faire..." Jules ne comprenait pas toujours ce qu'il a pu faire pour soulever autant le courroux de cet homme dont on disait pourtant qu'il avait lancé une affaire similaire depuis un moment.

Toujours est-il que dès le lendemain, on alla de nuit casser une des boutiques de Jules et le rapport qui fut adressé aux autorités renseignait qu'il avait été retrouvé certains objets recherchés chez lui?! Mais lesquels donc?!!

Jules avait été convoqué,arrêté, puis déféré à la prison d'Akonolinga. Quelques temps après, il sera transféré à Yaoundé,à la prison centrale de Yaoundé.Son dossier transmis au tribunal militaire de Yaoundé. Et depuis,rien a bougé.Jules attend toujours d'être jugé.

Il y'a un an dans cette même prison,alors qu'il me racontait ses déboires, nous eûmes la visite suprise de son fils aîné qu'il avait laissé à l'âge de 7 ans et désormais étudiant dans une université de la place.Il était venu lui dire:"Papa ,après mon Master ,permets moi de présenter le concours de la magistrature pour combattre l'injustice.L'injustice que tu subies dans ta chair".

Jules s'était effondré en larmes et dans son cri de douleur, il avait lâché :" Mon Dieu! Mon Dieu ! qu'ai-je fais pour mériter ça ? ! Ne suis-je pas aussi camerounais ? "

Voilà l'histoire de Jules Omer Tchuenkam.10 ans de detention préventive à la prison centrale de Kondengui sans qu'aujourd'hui,il ne sache son sort.Jinvite tous ceux qui me suivent sur cette page à faire large diffusion de ce cas de Jules,et peut-être qui sait,le Président de la République pourrait être mit au courant et ce sera une vie de sauvée ! !

NB:En image,Jules dans son local à la prison centrale de Kondengui. Sauvons Jules!