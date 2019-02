Afrique de l'Ouest: Prof. Nubukpo et le Directeur général de la BCEAO, Kossi Ténou bientôt devant les tribunaux ?

C'est la grande interrogation. Suite à sa sortie médiatique d'hier mardi où, le Directeur général de la BCEAO-Togo, Kossi Ténou, indiquait entre autres que l'économiste togolais et ancien ministre de la Prospective, Prof Kako nubukpo, bien connu à travers le monde pour ses positions tranchées contre le franc CFA et qui fut d'ailleurs porté quelques jours plus tôt à la tête d'un mouvement contre le franc CFA, et fait coordonnateur des états généraux du Franc CFA, lors d'un Forum sur le CFA, était venu à sa rencontre à plusieurs reprises et a fait profil bas devant les explications que lui ont données les responsables de la BCEAO, jusqu'à d'ailleurs reconnaitre que ses connaissances sur ce franc sont "non fondées" et qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit, l'intéressé vient à son tour de réagir.

Si l'ancien membre du gouvernement togolais reconnait avoir croisé le gouverneur de la BCEAO lors des assemblées annuelles du FMI et de la BM à Washington, il ne reconnait l'avoir jamais rencontré dans un cadre formel.

Et contre ses propos qu'il juge diffamatoire à son encontre, prof Nubukpo dit se voir en " droit d'attaquer le directeur national de la BCEAO pour diffamation suite aux propos qu'il a tenus à mon endroit hier lors de la conférence de presse".

Voilà une nouvelle joute autour de cette monnaie qui fait l'objet de toutes les critiques depuis un moment surtout dans les 14 pays africains qui l'ont en partage.