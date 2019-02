Angola: Le pays et l'Uruguay reconnaissent des progrès de la coopération

Luanda — L'Angola et l'Uruguay ont reconnu mardi que des progrès avaient été accomplis dans les relations bilatérales et se sont engagés à les renforcer sur la base des principes et valeurs communs que sont la démocratie, la liberté et la primauté du droit.

La reconnaissance est exprimée dans une déclaration commune publiée à Luanda le troisième jour de sa visite en Angola du ministre des Relations Extérieures de l'Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

Dans le document, les parties ont souligné les initiatives diplomatiques communes visant à maintenir la paix et la stabilité régionale, à promouvoir l'intégration et le développement économique des continents africain et latino-américain.

À cet égard, ils se sont déclarés satisfaits de l'expérience de travail conjoint dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, que les deux pays ont partagé au cours de la période 2015-2016 en tant que membres non permanents.

Le chef de la diplomatie uruguayenne a salué les efforts du gouvernement angolais visant à créer un environnement commercial plus attrayant et plus favorable en Angola, ce qui faciliterait la mobilisation de sociétés étrangères et la promotion des investissements étrangers.

Rodolfo Nin Novoa a invité son homologue angolais, Manuel Augusto, à visiter l'Uruguay, ce qui a été accepté avec satisfaction. La date sera fixée par la voie diplomatique.

Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis le 26 mars 1988.

Le retour du ministre des Relations Extérieures de la République orientale de l'Uruguay est prévu pour ce mercredi (20).