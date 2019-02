Algérie: L'installation des panneaux photovoltaïques au niveau des écoles-types à visée éducatives

Djelfa — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui a affirmé,mardi à Djelfa, que le plan d'installation des panneaux photovoltaïques, au niveau des écoles-types, à travers les différentes communes du pays, visait, dans sa dimension stratégique, à inculquer la culture d'exploitation de cette ressource importante.

Au cours de sa visite d'inspection dans la wilaya de Djelfa qu'il a entamée par l'inauguration d'un projet d'extension de la centrale solaire photovoltaïque d'Ain El Ibil (30 km au sud du chef-lieu de wilaya), M.Bedoui a précisé que les opérations d'installation de ces panneaux dans des primaires-types au niveau de 15 à 20 communes de la wilaya avaient pour objectif de promouvoir et d'inculquer notamment "la culture d'exploitation de ces énergies alternatives aux jeunes générations".

A ce titre, le ministre a indiqué que l'Algérie recelait d'importants atouts en matière d'énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, ajoutant que ces énergies dépassaient largement ce que recèle le pays en termes de pétrole et de gaz.

Accompagné des ministres des Ressources en eau et des Travaux publics et des Transports, Hocine Necib et Abdelghani Zaalane, le ministre de l'Intérieur a reçu des explications exhaustives sur le projet d'extension qui a augmenté les capacités de production estimées à 33 MW, permettant,ainsi, à la centrale dont la superficie a été élargie de 80 hectares supplémentaires, de produire 53 MW et de passer à la deuxième place après celle d'El Khoung (Laghouat) qui occupe une place pionnière à l'échelle africaine.

Après avoir reçu une évaluation sur les projets de la Shariket Kahraba waTaket Moutadjadida (SKTM) qui ambitionne de produire, à l'horizon 2030, 22.000 MW, M. Bedoui a souligné la nécessité "de valoriser ces acquis et de mettre en avant ces efforts, un mission qui incombe en particulier aux responsables locaux, car la concrétisation de ces projets importants intervient, ajoute-t-il, en droite ligne avec la feuille de route du développement tracée par le président de la République".

"Nous devons, alors, valoriser ces efforts de développement dans une action de proximité à travers laquelle l'on évalue les efforts de l'Etat afin de dire aux sceptiques que l'Algérie est forte, puisant sa force dans celle de ses institutions", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter: "le citoyen se rend compte de sa place et des réalisations accomplies sur le plan social, et ce dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans un climat de sécurité et de stabilité. Nous ne devons pas, toutefois, oublier ce que nous avons vécu car la prospérité n'a pas de prix et il convient donc d'être fiers de nos réalisations et de ne pas douter de nos capacités".