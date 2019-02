Algérie: Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Serbie

Alger — Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Serbie a été installé, mardi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), en vue de renforcer les relations de coopération parlementaire entre les deux pays, indique un communiqué de l'Assemblée.

Présidant la cérémonie d'installation de ce groupe parlementaire, le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger de l'APN, Abdelhamid Si Affif, a mis en avant le "bon niveau" des relations qui lient les deux pays qui sont "en développement constant", saluant la volonté des deux pays d'établir une coopération bilatérale fructueuse".

Cette volonté s'est concrétisée, à la faveur de la poursuite de la concertation politique depuis 2005, de la visite du président de Serbie, Tomislav Nikolic en Algérie en mai 2016, et de la signature de plusieurs conventions de coopération dans les domaines culturels et des technologies de l'information et de la communication, a-t-il poursuivi.

Dans son intervention à la cérémonie d'installation qui s'est déroulée, en présence de l'ambassadeur de Serbie en Algérie, Aleksandar Jankovic, et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, M. Si Affif a affirmé que les parlementaires avaient apprécié l'initiative du président serbe, de décorer le président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika de l'ordre de la République de Serbie, en reconnaissance de son rôle dans la lutte pour la libération nationale et son respect de l'intégrité territoriale de la Serbie.

Au niveau de la diplomatie parlementaire, le responsable a salué "la dynamique positive" qui marque la coopération bilatérale, à la faveur de l'échange de visites au plus haut niveau, et formé le vœu de leur intensification davantage et à tous les niveaux.

Le diplomate serbe a salué de son côté, les efforts consentis par les deux parties pour concrétiser les initiatives de coopération entre les deux pays, affirmant que son pays "considère l'Algérie en tant qu'Etat pivot en Afrique et un partenaire important".

Il s'est félicité, en outre, du niveau des relations parlementaires entre les deux pays, insistant sur l'impératif d'œuvrer à leur promotion, notamment suite à l'installation du groupe d'amitié parlementaire.

Le député Harriche Nourredine qui s'est vu confier la présidence de ce groupe parlementaire a salué les relations historiques profondes qui lient les deux pays, plaidant pour la nécessité d'

approfondir la coopération et la concertation, notamment sur les questions d'intérêt commun.