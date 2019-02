Angola: Plus de 20 000 familles touchées par la sécheresse à Namibe

Moçâmedes — Au moins vingt-six mille cinq cents familles dans un univers de 150 000 personnes, hommes, femmes et enfants, sont touchées par la sécheresse dans toute la province de Namibe.

Selon les données statistiques de personnes touchées par la sécheresse parvenues mardi à l'Angop par l'intermédiaire du commandement provincial de protection civile et pompiers de Namibe, depuis janvier dernier, le phénomène a déjà touché les cinq municipalités de la province de Namibe, notamment Moçâmedes, Bibala Virei, Kamucuio. et Tômbwa.

Dans les données susmentionnées, la municipalité de Bibala est en tête du classement avec 9 334 familles, soit 54 000 personnes touchées, suivie par Kamucuio avec 6.167 familles représentant 37 000 personnes affectées, Virei avec 4.333 familles totalisant 28 000 personnes, Moçâmedes avec 4.333 familles, soit 26 000 personnes et Tômbwa avec 2.333 familles totalisant 14 000 personnes touchées par la sécheresse.

Selon le rapport, le phénomène de la sécheresse a également affecté huit cent dix mille têtes de bétail et un million 200 mille chèvres et moutons, par manque d'eau et de pâturage pour les animaux.

Pour soutenir les 26 000 familles touchées pendant six mois, la commission provinciale de protection civile et pompiers a besoin de 25 tonnes de maïs, un nombre égal de riz, 10 tonnes de nourriture de spaghettis et de haricot, six de sucre, une tonne de sel de cuisine, 10 de poisson séché, 10 de viande emballée, entre autres.

En termes d'intrants agricoles, la Commission a besoin de dix mille houes européennes, autant de houes traditionnelles, machettes et limes, mille cinq cents charrues à traction animale, des pioches, des haches, 400 motopompes, 12 tracteurs avec leurs outils respectifs, entre autres.

La commission a encore besoin de 40 tonnes de semences de maïs, 30 de sorgho et de mil, 50 de haricots, 85 de pommes de terre, deux de légumes divers.

La province de Namibe, avec 57 000 km², a une population estimée à 588.378 habitants selon les données du recensement de 2014, qui se dédie à l'élevage, l'agriculture de subsistance et à la pêche.