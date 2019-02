Angola: Le pays et l'Ethiopie envisagent d'étendre leur coopération

Luanda — La possibilité d'étendre la coopération entre l'Angola et l'Ethiopie a été analysée mardi à Addis-Abeba, en Ethiopie, entre le nouvel ambassadeur angolais dans ce pays, Francisco José da Cruz, et le secrétaire d'Etat du ministère des Affaires étrangères, Hirut Zemene.

L'entretien a précédé la cérémonie de présentation par le nouveau diplomate angolais en Éthiopie, la copié figurée des lettres de créances au secrétaire d'État du ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Les deux interlocuteurs ont abordé les relations entre les deux pays, qu'ils jugent cordiales, sur des idées existantes, quant à la nécessité d'étendre la coopération bilatérale, en plus du secteur de l'aviation, notamment la mise en place d'instruments juridiques pour soutenir cette coopération.

Lors de l'audience, il a été souligné l'importance d'effectuer des visites d'État au plus haut niveau dans un pays et dans un autre, ce qui pourrait se produire plus tard cette année.

Le diplomate, investi le 24 janvier dernier, est également le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

Au sein de l'Union africaine, l'Angola est le sixième contributeur après l'Algérie, l'Egypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Actuellement, l'Angola n'occupe que cinq des 39 sièges de son quota de l'Union africaine.

Francisco José da Cruz est le sixième ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en République fédérale et démocratique d'Éthiopie, après Luís José de Almeida (1989-1993), Toko Diakenga Serão (1993-1998), Miguel Gaspar Fernandes (1999- 2004), Manuel Domingos Augusto (2005-2010), Archange Maria do Nascimento (2011-2018).