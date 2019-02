Algérie: Tizi-Ouzou - Réalisation d'une stèle à la mémoire du chahid Didouche Mourad à Aghribs

Tizi-Ouzou — Une stèle à l'effigie du chahid Didouche Mourad, tombé au champ d'honneur le 18 janvier 1955, sera réalisée à Iguer-Oucherki, commune d'Aghribs (40 km au nord-est de Tizi Ouzou), a-t-on appris mardi de Messis Amirouche, président de l'Assemblée populaire de cette commune.

Les travaux de la statue, qui sera réalisée au croisement des routes nationales N 73 et 71, "ont déjà été entamés par la commune", a-t-il indiqué, ajoutant que l'ensemble des habitants de la localité sont mobilisés pour "achever la réalisation de cette stèle dans les plus brefs délais afin qu'elle soit inaugurée lors d'une des dates commémoratives de la Guerre de libération, 5 juillet ou 1 novembre, pour peu que les moyens financiers soient disponibles".

En visite de travail dans cette commune, coïncidant avec les festivités de célébration de la journée du Chahid, le wali Abdelhakim Chater, a octroyé une subvention financière de 02 millions de DA pour la construction de cette stèle commémorative à la mémoire du héros de la Guerre de libération nationale, en réponse à une requête des citoyens qu'il avait rencontrés lors de sa visite.

Originaire de cette région, plus exactement du village Ibeskriène, Didouche Mourad, né le 13 juillet 1927 à Alger et tombé au champ d'honneur le 18 janvier 1955 dans l'actuelle Zighoud Youcef, dans la wilaya de Constantine, était un militant nationaliste de la première heure et l'un des six fondateurs du Front de libération nationale (FLN).

Lors de cette visite, le chef de l'exécutif local a, également, instruit la direction locale de la Culture pour l'organisation d'un grand hommage aux artistes issus de la région à l'instar de la diva de la chanson kabyle, Hnifa (née en 1924 à Ighil-Larbaa et décédée en 1981), le peintre M'hamed Issiakhem (né en 1928 à Taboudoucht, décédé le 1?? décembre 1985) et le musicien Mohamed Iguerbouchène (né en 1907 à Aït Ouchène et décédé le 23 août 1966).