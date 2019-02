Burkina Faso: FESPACO 2019 - l'Algérie déploie une grosse artillerie en son et en lumière pour l'ouverture

Ils sont 13 personnes au total (des techniciens pour la plus part) à débarquer à l'aéroport international de Ouagadougou avec 17 tonnes de matériels de son et de lumière. Envoyée par l'Etat algérien, la délégation a été désignée pour assurer la bonne diffusion du son et de la lumière des différents spectacles programmés pour les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 26ème édition du Fespaco, selon infosciencesculture.net.

Au stade municipal où aura lieu la cérémonie d'ouverture, les techniciens sont au four et au moulin pour relever le défi de l'organisation et offrir un beau spectacle aux festivaliers. Cette mission a été commanditée par l'Algérie qui tient, par cette participation, à affirmer son soutien à la biennale du cinéma panafricain.

La mission a été confiée à l'Office Riadh El Feth (OREF) qui est un établissement public à caractère commercial placé sous la tutelle du ministère algérien de la Culture.

L'OREF est un centre socioculturel qui comprend plusieurs composantes : un Musée national du Moudjahid et un Musée national de l'armée qui relatent la guerre de la révolution algérienne et sa valeureuse histoire (celle de ses martyrs et ses Moudjahidines).

L'Office est aussi chargé d'organiser des évènements culturels et artistiques, de l'organisation de festivals, etc.