Tunisie: Tendance commune - Le travail en commun s'intensifie

Cette tendance commune fait que les deux instances de lutte anticorruption s'engagent à faire de leur mieux, mettant à profit l'expérience de chaque pays.

Celle de la Tunisie, fait valoir M. Ayadi, va de pair avec un arsenal juridique et institutionnel servant des garde-fous. S'il y a corrupteurs, il y a forcément corrompus. C'est pourquoi l'Inlucc s'en tient toujours à l'alerte, comme devoir citoyen, d'autant que tout lanceur d'alerte se sent, alors, protégé par la loi.

En matière de gouvernance, le volet préventif est aussi de mise. « L'expérience tunisienne est telle que la Libye pourrait s'en inspirer», fait-il valoir, soulignant que la Tunisie a également besoin de s'enquérir de ce qu'a fait la Libye. Son homologue libyen, M. Mohamed Khili, a bien souhaité qu'une telle démarche soit dans l'intérêt d'intensifier le travail en commun déjà engagé depuis trois ans entre les deux instances. En bref, il s'est dit disposé à faire de son mieux pour relever ce défi. Sans pour autant oublier de faire valoir l'apport de l'action commune.

C'est là où s'illustre l'efficacité de pareille coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le commerce parallèle, ainsi déclare Mme Olfa Chahbi, conseiller des services publics et juridiques auprès de l'Inlucc. «On a un cadre législatif et institutionnel cohérent conforme aux standards en la matière. Donc, tout est là pour mener à bien notre mission», se félicite-t-elle. Sauf que l'efficacité de ces lois devrait, alors, se traduire dans les faits. Et que la guerre anticorruption soit globale et multiforme. A l'instar des banques et instances financières, indique-t-elle, tout acteur intervenant (avocats, experts-comptables et autres) est appelé à y mettre du sien.