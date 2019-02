Soudan: Abu-Bakr loue la tolérance religieuse et la coexistence au Soudan

Khartoum, 20 — Le ministre d'État et Secrétaire général du Conseil supérieur pour les dotations, l'orientation et l'orientation, Abu-Bakr Osman Ibrahim a salué l'unique expérience soudanaise dans le domaine de la tolérance religieuse et la coexistence pacifique entre les religions.

Lors de sa réunion, mardi avec le conseiller invité du Conseil de New York, Fernando Cabrera, le Pasteur Dr. William Devlin, et Tawfiq Osman Salih, Abu-Bakr a souligné le rôle majeur qui peut jouer par les médias dans le changement d'image négative sur le Soudan à l'étranger et réfutant les fausses allégations relatives aux libertés religieuses dans le pays.

Il s'est référé à l'appréciation exprimée par les délégations en visite des pasteurs et des hommes du clergé chrétien, en tête était l'archevêque de Canterbury Justin Welby, du niveau de la coexistence religieuse entre les musulmans et les chrétiens au Soudan.

La réunion a confirmé l'importance des visites régulières des délégations des pasteurs américains, des hommes du clergé et des touristes pour s'informer étroitement sur la jouissance du Soudan à la coexistence et aux libertés religieuses.