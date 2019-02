Tunisie: L'impact de la famille sur la guérison

300.000 enfants diagnostiqués chaque année

A cause du manque de ressources et de systèmes de santé qui ne sont pas suffisamment équipés dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le cancer est souvent diagnostiqué tardivement chez les enfants et les adolescents, ce qui explique que le taux de mortalité est élevé chez cette catégorie en raison d'un diagnostic et d'une prise en charge tardifs, a relevé, de son côté, Yves Souteyrand, Représentant de l'OMS (organisation mondiale de la Santé) en Tunisie. « Le cancer est une cause majeure de décès chez les enfants et les adolescents dans le monde. Il est diagnostiqué chaque année chez près de 300 000 enfants âgés de 0 à 19 ans ». Les choses diffèrent dans les pays à revenu développé où, grâce à des systèmes de santé performants et la sensibilisation des parents, les cancers sont détectés et pris en charge de plus en plus tôt chez les enfants. Conséquence : 80 % des enfants atteints d'un cancer guérissent alors que ce taux atteint à peine 20 % dans les pays à faible revenu.

Par ailleurs, l'Initiative mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant menée en 2018 par l'OMS a un objectif bien précis : améliorer de 60% et plus le taux de survie chez les enfants atteints de cancer dans le monde, ce qui permettrait de sauver un million de vies supplémentaires. Cela passe par l'amélioration de la capacité des pays à la mise en œuvre de meilleures pratiques de traitement « en accordant une attention prioritaire au cancer de l'enfant tout en augmentant les financements aux niveaux national et mondial. Il faut donc accroître l'engagement politique en faveur du diagnostic et du traitement du cancer de l'enfant; aider les gouvernements à mettre en place des centres de cancérologie afin d'assurer un diagnostic précoce et correct et de fournir des traitements efficaces aux enfants atteints d'un cancer en améliorant l'accès à des médicaments et technologies abordables et essentiels», a relevé, à ce propos, le représentant de l'OMS en Tunisie.

Mme Zeineb Abbès, professeur agrégée au service de pédopsychiatrie à l'hôpital Razi, a évoqué la qualité de l'environnement familial qui a un impact sur l'équilibre psychologique de ses membres. De ce fait, un environnement familial caractérisé par une cohésion et un niveau bas de conflits a des impacts positifs sur le moral et la psychologie d'un enfant atteint de cancer.

C'est l'effet contraire qui est constaté chez une famille qui a pris ses distances par rapport à l'enfant et dont le niveau de conflits est élevé. Le rétablissement de l'enfant est précédé par une phase de réhabilitation et la famille est appelée, jouer un rôle de premier ordre dans la guérison de l'enfant.