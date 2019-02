Sénégal: Mbour - Retrouvailles des sages de la collectivité mandingue

La Collectivité Mandingue a scellé les retrouvailles de ses sages, suite à des tiraillements ayant duré deux bonnes années. Le calumet de la paix est fumé grâce aux bons offices du porte-parole de la famille des Kounta de Ndiassane, de l'imam Makhmout Diambang et de nombreuses autres bonnes volontés.

La rencontre qui a eu pour cadre la grande mosquée de Mbour, en présence du président de la Collectivité Mandingue, Boubacar Diambang, a permis à son vice-président et porte-parole Amadou Seydi, de dire toute la satisfaction de son association, sonnant ainsi les retrouvailles des sages de cette communauté.

Mieux, il a lancé un appel au dépassement à l'endroit des uns et des autres pour regarder désormais dans un même sens. A l'en croire, la Collectivité Mandingue a traversé des moments douloureux, mais aujourd'hui une page tournée. D'où son invite à l'ensemble des sages à faire preuve de dépassement et d'accepter la main tendue de l'autre, au nom des vertus de la culture mandingue enseignant le respect et l'exercice du droit d'aînesse.

Du reste, Malang Dabo, plus connu sous le nom de Papa Dabo, a parlé au nom des désormais ex-dissidents et a lui aussi demandé de tourner la page, décrétant de la paix des braves. A la suite de son intervention, il a été présenté une photo où beaucoup d'anciens ont perdu la vie et sur laquelle figurent deux parmi les survivants, à savoir lui-même Amadou Seydi.

Ainsi, la Collectivité Mandingue, longtemps perturbée par une dissension interne, compte se relancer, dans le déroulement de ses projets et programmes. Fodé Seyni Sagna, l'ancien secrétaire exécutif de la Collectivité Mandingue n'a pas manqué de faire remarquer que ces retrouvailles sont précieuses, par rapport aux liens qui unissent les membres de ce groupe.