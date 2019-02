Angola: L'INE et MAT signent un protocole pour renforcer la coopération technique

Luanda — Un protocole de coopération institutionnelle entre l'Institut national de la statistique (INE) et le ministère de l'Administration du territoire et de la Réforme de l'État a été signé lundi à Luanda afin de promouvoir le renforcement de la coopération technique, scientifique et humaine entre deux institutions.

L'accord a été paraphé par le directeur du bureau du plan des études et des statistiques du ministère de l'Administration du territoire, Indira de Vasconcelo, et par le chef du département de soutien du directeur de l'INE, Domingos Constantino.

Le but de ce protocole est de développer les capacités institutionnelles dans le cadre de la formation et de la modernisation de l'administration locale dans le domaine du plan et de l'information statistique.

Le protocole permettra la réalisation de stages et d'échanges d'expériences entre MAT et INE, visant une relation plus étroite entre les deux institutions.

Avec ce protocole, les parties participent conjointement à l'élaboration de plans de nécessité de formation et de qualifications spécifiques, relatifs à l'administration locale, en vue du développement de leurs compétences.

L'accord a été paraphé en marge de la conférence sur "L'importance de la production de données statiques pour la société" dans le but de sensibiliser à la production de données statistiques.

À cette occasion, le recensement de l'agriculture et de la pêche (RAPP 2018/2019) et le projet de recensement des entreprises et des établissements (REMPE 2019) ont été présentés.