Congo-Brazzaville: Belgique - Les Editions Mabiki publient de nouveaux livres en tshiluba et en swahili

Les ouvrages ont été présentés lors de la foire de livre de Bruxelles qui s'est déroulée du 14 au 17 février.

Dans le livre "Kiswahili, éléments de grammaire", l'auteur, Ildephonse Walha-Okindo, explique les différentes classes de noms ainsi que les règles des accords de classe très importantes en kiswahili. Les différents temps de conjugaison ainsi que les extensions verbales y sont aussi exposés. L'ouvrage, indiquent les Editions Mabiki, contient un vocabulaire conséquent pour toute personne qui débute dans cette langue.

Le livre aborde donc les notions essentielles pour la maîtrise du swahili, en plaçant les bases de la grammaire et du vocabulaire. Il décrit les différentes parties du discours (les verbes, les substantifs, les adjectifs, les nombres...), les différentes classes de mots et les règles au niveau des accords de classe. Il explique aussi la formation de la phrase affirmative, négative ou interrogative. L'ouvrage contient un vocabulaire de plus de deux mille mots qui constitue un outil de base pour toute personne désireuse d'apprendre cette langue de la République démocratique du Congo. Walha-Okindo Ildephonse a dédicacé le livre à plusieurs personnes lors de la foire du livre de Bruxelles.

Quant au livre "Ciluba, s'initier à la langue", il est rédigé par Kizito J. Kalala et destiné aux personnes qui veulent apprendre la langue ou améliorer leurs connaissances. Il est divisé en deux parties. La première est un outil d'apprentissage sur la morphologie des mots et quelques éléments de syntaxe pendant que la seconde propose des conversations dans des scènes de la vie courante. « Ce livre vous donne les règles du ciluba avec beaucoup d'exemples. Tous les mots ou toutes les phrases sont systématiquement traduits en français pour une compréhension rapide. La deuxième partie comporte plusieurs cas de conversations utiles pour pratiquer la langue », indiquent les Editions Mabiki. Kizito J. Kalala a également rédigé le livre "Ciluba, contes, fables et proverbes", un ouvrage bilingue "Ciluba-francais" qui, expliquent les Editions Mabiki, renferme plusieurs paroles de sagesse africaine. Les contes, les fables et les proverbes sont systématiquement traduits en français.« Qu'on veuille améliorer son tshiluba ou son français, on en sort enrichi par le savoir des traditions africaines », font-elles savoir.

Les auteurs

Ildephonse Walha-Okindo est né à Djunga, le 24 avril 1947, au Maniema, en RDC. Il est détenteur d'une licence en sciences hospitalières et d'une licence spéciale en sciences du travail de l'université libre de Bruxelles. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1976 comme cadre d'administration à l'IAE de Bruxelles, avant d'intégrer la Gécamines et la Sogetel en RDC. Ildephonse Walha-Okindo a aussi travaillé comme consultant auprès du bureau africain des sciences de l'éducation. Il enseignait déjà le kiswahili pendant qu'il était étudiant. Depuis sa retraite, il transmet sa passion et sa connaissance de cette langue aux plus jeunes. Il vit actuellement à Bruxelles.

Pour sa part, Kizito J. Kalala est né à Mikalayi (près de Kananga), le 21 août 1935. Il a effectué des études de médecine et de pédiatrie à l'université Lovanium (actuelle université de Kinshasa) et à l'université de Liège avant de travailler à la Minière de Bakwanga, à Mbujimayi. Il vit actuellement à Liège, en Belgique.

Les Editions Mabiki

Basée à Wavre en Belgique, l'asssociation sans but lucratif Mabiki existe depuis le 21 septembre 2005. Ses activités se concentrent essentiellement sur l'intégration citoyenne de personnes d'origine africaine en Belgique, la promotion des littératures africaines et l'amélioration du contenu de l'enseignement en RDC.