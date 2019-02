Algérie: Tlemcen - Un bond qualitatif en réalisations téléphoniques et Internet en 2018

Tlemcen — L'entreprise Algérie Télecom a réalisé un bond qualitatif en matière de raccordement des annexes communales, des localités et des bureaux de postes implantés à travers le territoire de la wilaya de Tlemcen, a indiqué mercredi le responsable local de cette entreprise, Fodil Abdelhamid.

Présentant le bilan des activités pour l'année 2018 lors d'une conférence de presse organisée au siège de cette entreprise à Tlemcen, le même responsable a souligné que le nombre des annexes communales raccordées en fibre optique entre 2017 et 2018 a atteint 45 annexes avec une distance globale de l'ordre de près de 226 kilomètres, alors que 94 localités et communes ayant plus de 1000 habitants ont été raccordées durant la même période, en fibre optique, avec une distance globale estimée à plus de 1931 km. Cet effort s'est poursuivi envers les établissements universitaires et scolaires de la wilaya.

Dans ce cadre, a indiqué Fodil Abdelhamid, les cinq pôles universitaires de la wilaya ont été raccordés au téléphone et à l'ADSL, alors que 62 lycées sur les 63 existant dans la wilaya, ont été raccordés au réseau de téléphonie et à l'ADSL.

Les collèges et écoles primaires ont également bénéficié de ces raccordements, a-t-on précisé de même source, qui signale que 146 CEM sur 153 et 335 écoles primaires sur 493 ont été raccordés aux réseaux de téléphonie et d'Internet.

Dans le souci d'aider les bureaux de postes à améliorer leur prestations de service au profit des citoyens, 45 bureaux de poste ont été raccordées en fibre optique durant l'année 2018 et 52 autres ont bénéficié d'une augmentation du débit ADSL de 512 Kbits à 2 Mbit en décembre 2018, a précisé le même responsable.

Ces réalisations ont permis de faciliter le travail des bureaux postaux et par la même, l'accès aux diverses prestations postales aux citoyens, a-t-on souligné.

La wilaya de Tlemcen enregistre, pour l'heure actuelle, un taux de pénétration téléphonique de l'ordre de 50 pour cent, dont une grande majorité est raccordée au réseau filaire et le reste au réseau de la 4G, a-t-on fait savoir.

Pour l'année en cours, la direction opérationnelle d'Algérie télécom à Tlemcen projette d'installer 20.000 lignes en fibre optique et 28 stations de 4G, afin d'absorber toutes les zones blanches recensées à travers la wilaya poursuivant ainsi les efforts de développement des nouvelles technologies d'information et de communication.