Algérie: Oran - Affluence sur l'exposition de photos de la presse mondiale de 2018

Oran — L'exposition de photos de la presse mondiale de l'année 2018, organisée au musée d'art moderne d'Oran enregistre une affluence notable de visiteurs surtout des lycéens et étudiants.

Inaugurée lundi, cette exposition met en exergue des photos de la presse mondiale les plus vues reproduisant des paysages et des événements dans le monde. Organisée par l'ambassade de la Hollande en Algérie et abritée par Oran pour la première fois, cette exposition comporte 137 photos d'un total de 80.408 prises par 5.034 photographes de 125 pays.

Ces photos ont été prises dans plusieurs régions du monde traitant de situations et d'événements brûlants dont ceux des dégâts provoqués par la sinistre organisation terroriste "Daech" à Moussoul (Irak), de la souffrance des réfugiés Rohingua au Bangladesh et de la pauvreté dans certains pays.

Cette exposition, qui s'étale jusqu'au 28 février, met en avant aussi des photos sur la pollution et la préservation de la biodiversité et de l'écosystème dans le monde et autres de paysages naturels d'Afrique. Des visiteurs impressionnés sont allés à reprendre certaines photos sur leurs téléphones portables et Smartphones.