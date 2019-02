Algérie: Suivre la voie du défunt Cheikh Belkebir dans la diffusion des sciences de l'Islam

Adrar — Le président du Haut Conseil Islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a plaidé, mercredi depuis Adrar, à suivre la voie du défunt Cheikh Sidi Mohamed Belkebir dans la diffusion des sciences de l'Islam dans les mosquées et écoles coraniques.

"L'imamat n'est pas une simple fonction source de revenu, mais une voie spirituelle de formation et d'immunisation de la Nation, de rayonnement scientifique et d'éveil des consciences pour promouvoir les bonnes actions et raffermir la cohésion sociale", a indiqué M. Ghlamallah, en ouverture des travaux d'un colloque annuel de commémoration de la mort de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir.

Saluant les efforts et le parcours scientifique et religieux des Chouyoukh et éminentes personnalités de la région, le président du HCI a indiqué qu'il constitue "un message de ceux qui ont voué leur vie au service de la nation et sa cimentation, loin des tracas de la vie quotidienne, leur conférant une place de choix dans le cœur de leurs disciples et des citoyens venus se recueillir à leur mémoire".

Cet évènement commémoratif, qui a regroupé de nombreux Chouyoukh, imams et apprenants, a été mis à profit pour rendre hommage à la personnalité de cette édition, en l'occurrence Cheikh Hadj Ahmed El-Maghili, en reconnaissance à ses efforts dans l'enseignement des sciences Islamiques au niveau de l'école coranique "El-Amra" au ksar d'Anzedjmir (Sud d'Adrar).

Encadrée par des Chouyoukh, des imams et des universitaires, la rencontre a permis d'évoquer des manuscrits, dont "El-Mourchid El-Mouin" de l'auteur Ibn-Acher, source d'enseignement dans les programmes didactiques religieux du défunt Cheikh Sidi Mohamed Belkebir.

Selon les intervenants, ce manuscrit, appelé "Metn Ibn Acher" dans les écoles coraniques de la région, préserve encore sa notoriété didactique, comme source principale dans l'enseignement des sciences religieuses, eu égard à sa consistance et à la simplicité d'explications des concepts religieux islamiques.

Ce manuscrit constitue également un lien civilisationnel, culturel et géographique pour la nation musulmane de par le monde, notamment pour les adeptes de la doctrine Malékite.

La wilaya d'Adrar constitue ces jours-ci la destination de nombreux visiteurs venus de différentes régions du pays pour assister à la cérémonie de lecture du Saint Coran à la mémoire du défunt cheikh Sidi Mohamed Belkebir, dans la cadre de la commémoration du 19ème anniversaire de sa mort.