Algérie: Sonatrach - Mise en gaz de l'usine de traitement gazier du projet Touat à Adrar

Alger — L'usine de traitement de gaz du projet Touat (wilaya d'Adrar) a été mise en gaz, préludant ainsi à sa mise en exploitation qui interviendra prochainement après la réalisation de tous les tests d'usage, a annoncé mercredi le groupe Sonatrach.

Cet ouvrage produira 12,8 millions Sm3/jour de gaz de vente (soit 4,5 milliards m3/an) et 1.800 barils/jour de condensat stabilisé, précise le groupe pétro-gazier national dans un communiqué.

Le projet Touat gaz est localisé sur les blocs 352a et 353 situés dans le périmètre de Touat lequel est rattaché administrativement à la wilaya d'Adrar.

Concernant le plan de développement de ce projet, il consiste à la réalisation d'un forage de 18 puits producteurs de gaz et à la construction d'une usine de traitement de gaz d'une capacité de traitement de 14,3 millions Sm3/jour. Il s'agit aussi de la réalisation d'un réseau de collecte et d'expédition ainsi que de routes et d'une piste d'atterrissage et d'une base de vie ainsi qu'un camp de sûreté.

Le gaz produit sera acheminé au gazoduc GR5/TRC par un pipeline sur une longueur de 48 km.

Le champ de Touat est développé par Sonatrach (35%) et son partenaire britannique Neptune Energy (65%).

Pour rappel, l'Algérie, qui intensifie ses investissements dans le secteur pétrolier, œuvre également à développer davantage le secteur gazier en lançant de nouveaux projets dans le cadre de la nouvelle stratégie de Sonatrach (SH2030) qui vise à accroître la production et à développer l'industrie de la transformation.

Parmi ces investissement gaziers figurent le champ de Timimoun, entré en production en mars 2018 pour une capacité de 1,8 milliard de m3 de gaz/an à partir de 37 puits, dans le cadre d'un partenariat SonatrachTotal-Cepsa, et le champ gazier de Reggane Nord, opérationnel depuis 2017 et développé par Sonatrach et les partenaires européens Repsol, DEA Deutsche Erdoel et Edison, pour atteindre à terme une production annuelle de 4,5 milliards de m3.