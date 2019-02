Algérie: 5 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Tessimssilt, Oran et M'Sila

Alger — Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi à Tessimssilt, Oran et M'Sila par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 19 février 2019 à Tissemsilt, Oran/2e Région militaire et M'Sila/1èreRM, cinq (05) éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "grâce à l'exploitation de renseignements, des éléments de la Gendarmerie nationale ont réussi, lors d'une opération de qualité à Blida/1èreRM, à démanteler un réseau criminel de trafic de drogue composé de douze (12) narcotrafiquants et saisi une immense quantité de kif traité s'élevant à onze (11) quintaux et vingt (20) kilogrammes, ainsi que dix-sept (17) véhicules et une somme d'argent s'élevant à un milliard cinquante-huit millions de centimes", ajoute le MDN, précisant que "l'opération est toujours en cours".

D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, "soixante-seize (76) orpailleurs et saisi quatre (04) véhicules tout-terrain, (19) groupes électrogènes, (11) marteaux piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux ainsi que divers outils de détonation", conclut le communiqué.