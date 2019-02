Algérie: Djellab visite le stand de l'Algérie au Salon international "Gulfood 2019" à Dubaï

Dubai — Le ministre du Commerce Said Djellab a effectué, mardi, une visite au stand de l'Algérie au Salon international de l'agroalimentaire "Gulfood 2019" qu'abrite le Centre du commerce international de Dubaï du 17 au 21 février, et s'est enquis des différents produits algériens ayant vu un engouement de plusieurs visiteurs de différentes nationalités.

Le ministre a entamé sa visite au stand algérien s'étendant sur une superficie de 530m² au niveau du pavillon des sociétés spécialisées dans la fabrication des pâtes alimentaires, où il a écouté des explications sur les différents produits exposés.

La majorité des sociétés algériennes exposantes ont organisé des séances de dégustation ayant attiré un grand nombre de communautés installées à Dubaï et dans les autres émirats ainsi que les visiteurs venus des cinq continents spécialement au Salon.

Accompagné de l'ambassadeur d'Algérie aux Émirats arabes unis (EAU), M. Salah Attia, et une importante délégation composée des cadres du ministère et d'organismes du commerce extérieur, le ministre du Commerce a également visité le pavillon des sociétés, au nombre de 8, spécialisées dans la production laitière et dérivés du lait, lesquelles exportent leurs produits vers une dizaine de marchés africains et nord-américains.

Elles ont exposé près de 50 types de produits (fromage, lait, yaourt, ...) ayant attiré les grandes sociétés de distribution activant essentiellement dans les marchés de l'Asie du Sud-Est et au Moyen Orient.

Concernant le stand des entreprises de fabrication de conserve présentes en force à cette édition de la même manière que lors de la précédente, ce dernier a attiré un grand nombre de visiteurs et de professionnels notamment du Moyen-Orient et d'Europe où les rencontres et les négociations entamées par des exportateurs algériens ont été couronnées par la conclusion de 8 contrats commerciaux.

D'autres contrats devront être conclus lors de la cérémonie qui sera organisée par le ministère mercredi en coordination avec l'ambassade d'Algérie aux EAU à l'honneur des exposants algériens et leurs partenaires potentiels.

Le ministre a entendu attentivement les propositions des opérateurs algériens qui se résument notamment à la nécessité de fournir l'appui logistique, étant le premier maillon essentiel en matière d'exportation.

Les opérateurs algériens ont mis en avant la décision relative à l'ouverture de la voie face au secteur privé pour l'investissement dans le domaine du transport aérien et maritime des marchandises étant une démarche susceptible d'augmenter le volume des exportations et qui a gagné jusqu'à présent une bataille qualitative mais demeure sans ambitions au niveau quantitatif.

Le ministre a saisi cette opportunité de se trouver aux côtés des opérateurs économiques depuis dimanche dernier afin de les encourager de redoubler d'efforts pour la consécration d'une nouvelle stratégie pour le secteur visant la diversification des sources de revenu hors hydrocarbures.

Il a rappelé que les exportations algériennes hors hydrocarbures avaient atteint, lors de l'année dernière, un total de 2,8 Mds Da, un chiffre élevé par rapport aux précédentes années mais restant inférieur face aux potentiels considérables que recèle l'Algérie notamment dans les domaines agricoles, industriels, miniers et touristiques.