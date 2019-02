Algérie: Messahel en visite de travail aux Pays-Bas à partir de mercredi

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera à partir de mercredi une visite de travail de deux jours aux Pays-Bas, à l'invitation de son homologue néerlandais, Stef Blok, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

A l'occasion de cette visite, MM. Messahel et Blok "s'entretiendront sur l'agenda des relations bilatérales et les perspectives de leur promotion. Ils procèderont, dans ce cadre, à l'évaluation des résultats de mi-parcours des recommandations de la troisième session de la Commission mixte de coopération économique et technologique, tenue à Alger, le 9 mai dernier, sous la co-présidence des deux ministres", précise le communiqué.

M. Messahel procèdera, par ailleurs, à un "échange de vues" avec son homologue néerlandais sur "les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans leurs régions respectives, les crises et les conflits au Mali, en Libye, et la question du Sahara occidental, le partenariat euro-méditerranéen, ainsi que les menaces liées au terrorisme, aux changements climatiques et à la migration clandestine".

Lors de son séjour à La Haye, le ministre des Affaires étrangères "animera devant un panel d'experts, à l'Institut néerlandais des relations internationales, Clingendael Institute, une conférence sur l'approche algérienne en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme et son impact sur la sécurité régionale", ajoute la même source.