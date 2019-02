Algérie: Commission mixte algéro-cubaine - Réunion au niveau des experts à Alger du 19 au 21 février

Alger — Dans le cadre de la 22ème session de la Commission mixte intergouvernementale de la coopération économique, commerciale, scientifique, technique, et culturelle entre l'Algérie et la République de Cuba, une réunion au niveau des experts se tient du 19 au 21 février en cours, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Cette réunion s'est déroulée sous forme d'ateliers dont le premier a été consacré aux discussions des deux parties sur les voies et moyens de développer le cadre de coopération bilatérale dans le domaine de la santé, en vue d'améliorer la qualité des services de santé fournis par les équipes médicales cubaines présentes dans les Hauts Plateaux et le Sud du pays, a précisé le communiqué.

Les deux parties ont discuté également de nouveaux domaines d'intérêt commun pour la coopération dans le domaine de la santé.

Le deuxième atelier a été alloué, selon la même source, à la coopération de la partie cubaine avec les autres secteurs ministériels tels que la Jeunesse et les Sports, le Commerce, l'Environnement, les Ressources en eau, les Finances, et l'Agriculture, au cours duquel représentants et experts des deux parties ont abordé les domaines d'intérêt commun, a ajouté le communiqué.