Algérie: Les infections pulmonaires bactériologiques causent un tiers de décès d'enfants

Ouargla — Un tiers des décès d'enfants à l'hôpital est du aux infections pulmonaires bactériologiques, ont indiqué des sources médicales lors des 10èmes journées de formation médicale en pédiatrie ouvertes mercredi à Ouargla.

Les infections pulmonaires bactériologiques, dans leurs différentes formes, ont été à l'origine l'année dernière du décès de huit enfants parmi les 34 autres atteints d'autres pathologies, a indiqué Dr. Abdelhakim Mesbah, pédiatre à l'hôpital Mohamed Boudiaf d'Ouargla.

Les symptômes de ces infections apparaissent, dans une première phase, sous forme d'inflammations au niveau des cavités nasales et de la gorge, pour se développer ensuite en infection organique nécessitant un suivi médical de l'enfant malade et sa prise en charge et son admission dans une structure hospitalière, a-t-il ajouté.

Selon le praticien, ces infections et inflammations chez l'enfant sont dues à plusieurs facteurs, dont le froid, avant de mettre l'accent sur la vaccination susceptible d'épargner éventuellement aux enfants de contracter ce type de pathologies.

Dr. Mesbah a, en outre, appelé les parents à respecter le calendrier de vaccination car, a-t-il expliqué, le vaccin pour ce type de maladie figure depuis plusieurs années au calendrier de vaccination.

Dr. Mansour Bensaci, pédiatre également, a averti que le retard dans le diagnostic de cas d'allergie respiratoire chez l'enfant et le renoncement de certains parents à certains médicaments d'allergie respiratoire, dont les bronchodilatateurs, risquent d'aggraver l'état du patient et de provoquer d'autres complications.

Initiée par l'association des praticiens d'Ouargla, en coordination avec la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya et de l'Etablissement public hospitalier d'El-Biar (Alger), cette rencontre s'est déroulée à la bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Tidjani" en présence de plus de 400 praticiens des secteurs public et privé des wilayas d'Ouargla, Ghardaïa, Laghouat et El-Oued.

Elle s'inscrit dans le cadre de la formation continue des praticiens, l'actualisation de leurs connaissances médicales pour s'imprégner des nouveautés de la médecine et l'amélioration des prestations de santé, a indiqué Dr. Mohamed Laid Hacini, secrétaire général de l'association.

Des communications et exposés sur des thèmes liés aux "aspect clinique et diagnostic de l'asthme infantile", "la prise en charge de la crise d'asthme", "l'éducation de l'enfant asthmatique" et "la détresse respiratoire néonatale" ont été animées par nombre de spécialistes de médecine infantile lors de ces 10èmes journées.