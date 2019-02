Algérie: Ghardaïa - Cinq milliards DA pour booster le développement à El-Menea

Ghardaia — Une enveloppe de cinq (5) milliards DA a été octroyée à la wilaya déléguée d'El-Menea afin de booster sa dynamique économique et améliorer les indicateurs de développement, a indiqué mercredi à l'APS le wali déléguée, Ahmed Dahmani.

Cette enveloppe, dégagée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, sera consacrée aux secteurs vitaux des quatre communes de cette wilaya déléguée (Mansoura,Hassi-Lefhel, Hassi El-Gara et El-Menea) afin de mieux répondre aux besoins grandissants de leur population, a-t-il souligné.

Ce financement portera principalement sur des actions de proximité en rapport avec différents secteurs d'activités, surtout celles ayant une relation directe avec la vie quotidienne du citoyen, dont l'éducation, la santé, les ressources en eau (AEP et assainissement), l'éclairage public,l'aménagement urbain, les routes et la jeunesse et les sports, a détaillé M. Dahmani.

Outre la mise à niveau et l'amélioration urbaine des différents quartiers des communes précitées, ces actions tenteront également de corriger les dysfonctionnements spatiaux constatés, l'amélioration du cadre bâti et de l'accès aux infrastructures de base, ainsi que la prise en charge des doléances de la population, notamment en matière de la scolarité et de la santé, a signalé le wali délégué.

"Nous ambitionnons de consolider le développement que connait la région d'El-Menea depuis son élévation au statut de wilaya déléguée et d'assurer un développement harmonieux dans les différentes communes afin d'en faire une région attractive et moderne", a-t-il indiqué.

Ces actions visent essentiellement à offrir des infrastructures adaptées, des espaces écologiques, une vie sociale et un cadre de vie à même de favoriser le bien-être et l'épanouissement social et culturel des habitants de cette wilaya déléguée, a fait savoir le wali délégué avant d'ajouter que le choix des actions est déterminé selon une approche participative impliquant les élus et le tissu associatif locaux.

L'objectif de ces actions est d'améliorer l'intégration de cette nouvelle wilaya déléguée, de valoriser et moderniser le tissu urbain de ses communes, ainsi que d'améliorer et optimiser la qualité de services des différents secteurs d'activité afin de consolider l'attractivité de la région.