Cameroun: Santé publique - L'OMS solidaire au pays

Le Cameroun sera sous les feux de la rampe. Le bureau régional-Afrique de l'Organisation des Nations unies (ONU) en charge des questions de santé publique, viendra exprimer sa solidarité au pays, qui fait face aux multiples crises humanitaires.

Dr Matshidiso Rebecca Moeti, d'origine Botswanaise, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique, dont le siège est à Brazzaville (Congo), sera en visite au Cameroun du 20 au 23 février 2019. Une visite qui revêt une importance on ne peut capitale: elle foulera le sol du berceau des ancêtres pour la première fois, et ce depuis son élection à l'institution en 2015 ; elle apportera du réconfort et de la sympathie à l'Etat du Cameroun qui traverse une crise de santé due à la situation humanitaire dans 4 régions du triangle national (Nord-ouest, Sud-ouest, Est, Extrême-nord) ; et où il faut une apporter une urgente intervention ; Dr Moeti M. est la toute première femme à occuper une telle fonction.

Le Gouvernement camerounais attend donc un hôte de marque, une spécialiste de santé publique et administratrice médicale, qui visitera deux formations sanitaires et s'entretiendra avec plusieurs personnalités sur « les sujets d'actualité sanitaire, notamment la coopération entre l'OMS et le Cameroun, le renforcement du système de santé, la couverture sanitaire universelle, la revitalisation des soins de santé primaires, et les urgences sanitaires et humanitaires ».

Le briefing de presse

Sous la coordination de Barbara Etoa et de Roger Mamoun, respectivement responsables de la cellule de communication de la représentation OMS-Cameroun et du ministère de la Santé, près de 20 professionnels de médias, rattachés à plusieurs supports médiatiques, se sont retrouvés dans la salle de la bibliothèque de l'OMS -Cameroun, à l'effet de prendre des dispositions adéquates pour une meilleure couverture médiatique de l'événement.

« La visite du Dr Moeti au Cameroun vise à réaffirmer la coopération excellente qui existe entre l'OMS et l'Etat du Cameroun », s'est adressé Dr Phanuel Habimana, représentant OMS-Cameroun, aux médias au cours du briefing de presse. Pour lui, cette phase prévoit des séances de travail avec des autorités camerounaises pour évaluer ce qui est fait en termes de couverture santé. Dans un deuxième temps, il sera question de prêter une oreille attentive à l'agenda du Cameroun en matière de prise en charge sanitaire, « la rendre accessible et de qualité » sans qu'elle ne soit onéreuse. « La troisième articulation de sa visite est de porter un message de compassion et de solidarité aux populations camerounaises prises dans des crises humanitaires», a conclut Dr Phanuel Habimana.