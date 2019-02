Soudan: Ministre de l'Intérieur - Le Comportement destructeur n'est pas autorisé

Khartoum — - Le Président de la République et Commandant en Chef des Forces de Police, le Marechal Omer Al-Bashir a assisté Mardi après-midi à la Remise des Diplômes au 68ème Lot de Nouveaux Officiers du Collège de Police et des Sciences du Droit, en présence des Commandants de la Police et de la Sécurité, et les Forces Armées Soudanaises (FAS) et les membres du Corps Diplomatique accrédités auprès du Soudan.

Le Lot gradué était composé de 250 Recrues, dont 12 de Jordanie.

Lors de la Cérémonie de Remise des Diplômes, le Ministre de l'Intérieur, Ahmed Bilal, a déclaré que le Lot de Diplômes était considéré comme un Véritable Elan pour les Forces de Police, indiquant que les Nouveaux Officiers avaient suivi une Formation Approfondie, ainsi que des Formations Qualifiantes et Scientifiques au cours d'une Période de Quatre Ans.

Il a souligné que les Forces de Police ne permettraient pas de porter préjudice aux Gains de la Nation et bloqueraient toute Personne qui Saperait la Sécurité de la Patrie et Mettrait en Danger la Vie et les Biens des Citoyens.

Le Ministre a souligné que des Eléments cachés ont réussi à modifier les récente Manifestation, consistant à soulever des demandes Légitimes de Renforcement de la Situation pour demander le Départ Illégal du Régime, ce qui a conduit à des Pillages, à des Actes de Sabotage et à des Comportements Destructeurs Interdits.

Il a affirmé que les Forces de Police s'engageaient à mettre en œuvre son message de Protection du pays et des Acquis de la Nation Soudanaise.