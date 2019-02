Maroc: Haj Larbi Benbarek mis à l'honneur à l'IMA

Jack Lang : C'est pour nous une manière de dire que dans cette histoire extraordinaire du football dans le monde arabe, le Maroc occupe une place singulière

La légende du football marocain, feu Haj Larbi Benbarek, sera mis à l'honneur à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris à l'occasion d'une exposition-évènement qui sera organisée, du 10 avril au 21 juillet prochains, sur le football dans le monde arabe, a annoncé le président de l'Institut, Jack Lang.

Un hommage appuyé sera rendu dans le cadre de cette exposition, placée sous le thème : «Foot et monde arabe, la révolution du ballon rond», à celui que l'on appelait «la perle noire» et qui illustrait l'esthétisme, l'élégance et la technique dans le football, a indiqué lundi M. Lang dans un entretien à la MAP en précisant que, par égard pour ce seigneur des stades, feu Benbarek fera l'affiche de cet important évènement.

«Au moment où nous préparions l'affiche, qui sera diffusée partout à Paris, nous avons décidé de la dédier à la grandeur de cet immense joueur marocain, qui est une légende et une icône que le grand footballeur brésilien Pelé considérait comme une sorte de roi divin du football», a affirmé le président de l'IMA.

C'est «pour nous une manière de dire que dans cette histoire extraordinaire du football dans le monde arabe, le Maroc occupe une place singulière, à la fois par de grands joueurs, dont +la perle noire+ qui est restée dans la mémoire collective, mais également par ses clubs et les engagements pris, aujourd'hui encore, en faveur de cette discipline», a-t-il ajouté.

«Nous ne pouvions pas dès lors ne pas placer cette exposition-événement sous le signe du Maroc», a-t-il souligné.

Pour l'exposition, l'IMA a choisi de traiter le sujet dans sa globalité avec des conférences sur le sport, des documentaires, des interviews, des films, des vidéos, une scénographie immersive, des expériences interactives, autant d'évènements pour raconter l'histoire du football dans le monde arabe.

Des objets iconiques, dont des maillots, ballons et trophées de mondiaux, des photographies et extraits d'archives feront également revivre aux visiteurs des moments singuliers, où le football suscite ferveur et passion, rassemble et marque la mémoire de chacun.

Mais l'Institut a voulu aussi et surtout braquer les projecteurs sur onze épopées humaines et histoires emblématiques pour comprendre le rapport du monde arabe au football, a expliqué M. Lang.

Ce «onze mythique» contera la grande histoire de joueurs et de supporters dans le monde arabe, dont feu Haj Larbi Benbarek, mais aussi de l'équipe de football du FLN algérien d'avant l'indépendance (1958), de l'essor du football féminin en Jordanie, de la ville du Caire comme capitale du football ou encore de l'enjeu du football en Palestine.

L'IMA mettra aussi en exergue l'histoire du Nejmeh FC : une équipe multiconfessionnelle au Liban, l'épopée du football français durant la période 1998-2018, le Mondial au Qatar, les ultras et les Printemps arabes, le Paris Saint-Germain (PSG) et le onze de légende du monde arabe.

Portée, par ailleurs, par l'ambiance de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Egypte et de la Coupe du monde féminine en France, qui se dérouleront en juin, l'exposition-évènement de l'IMA fera du parvis de l'Institut un terrain de football extérieur avec des gradins, où les visiteurs pourront suivre des matchs en direct et participer à des évènements sportifs interactifs.

L'IMA va donc vibrer pendant plusieurs mois durant au rythme du football, a affirmé M. Lang, qui a tenu, à cette occasion, à rendre hommage au Maroc et aux nombreux Marocains qui participent pour une grande part aux différentes activités de l'Institut (artistes, acteurs, intellectuels, sportifs ... ), renforçant ainsi le lien d'exception noué au fil des ans entre les deux parties.

Larbi Benbarek (1917-1992) est reconnu comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du XXème siècle. Il a fait le bonheur de millions de supporters au Maroc, en France, en Espagne et dans le monde.