Maroc: Luis Planas - La visite de S.M Felipe VI témoigne de l'amitié maroco-espagnole

L'Espagne constitue un pont pour le Royaume au sein de l'UE

Le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, a indiqué, mardi à Agadir, que la récente visite du Roi Felipe VI d'Espagne au Maroc témoigne de la stabilité, de l'amitié et de la confiance réciproque et des bonnes relations entre les deux pays.

La visite officielle effectuée les 13 et 14 février par les Souverains espagnols au Maroc, à l'invitation de S.M le Roi Mohammed VI, «ne fait que témoigner de la stabilité, de l'amitié et de la confiance réciproque et des bonnes relations entre les deux Royaumes», a-t-il affirmé dans un entretien accordé à la MAP en marge de la conférence de haut niveau «La ceinture bleue, une plateforme pour l'action en faveur de la durabilité de la pêche et de l'aquaculture en Afrique».

Mettant en avant l'excellence des liens entre les deux pays voisins, il a affirmé que cette visite, qui a été marquée notamment par la signature de 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines, a été «un énorme succès».

Après avoir souligné l'importance majeure de l'accord de pêche signé entre le Maroc et l'UE, le responsable espagnol a estimé que ledit accord représente un exemple de consolidation dans un domaine spécifique comme la pêche et de coopération dans l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques.

Il a aussi relevé que l'accord agricole Maroc-UE est une continuité de la coopération étroite existante entre le Maroc et l'Union européenne «qui doit être de plus en plus profonde».

L'Espagne et le Maroc sont des pays «passerelles» entre l'Europe et l'Afrique, a-t-il fait observer, estimant, à cet égard, que l'Espagne constitue un pont pour le Maroc au sein de l'Union européenne.