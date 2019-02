Cote d'Ivoire: Arrestation de Johnson Kouassi Zamina - La Cnec et le Codec annoncent une "Marche verte"

Dr Koffi Edmond Kouablan, premier secrétaire général adjoint de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire (Cnec) et Dr Yéo Kanabein Oumar, porte-parole du Collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs (Codec) ont annoncé l'organisation d'une « Marche verte » à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le jeudi 21 février.

L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse le mardi 19 février, à Cocody, au Centre national de recherche en tradition orale (Cnrto).

« Ce sera une marche pour revendiquer la dignité et l'honneur de l'enseignant-chercheur. Elle sera silencieuse.

Les participants devront se rassembler en face de l'Ensea. De ce point de ralliement, les manifestants habillés en toge convergeront vers la présidence de l'Université FHB », ont précisé les conférenciers.

Pour ces responsables syndicaux, tous les enseignants sont concernés par cette marche de revendication pacifique. « Pour nous, aucun enseignant, aucun chercheur n'est en marge de ce mouvement », a insisté Dr Yéo Kanabein Oumar.

A l'en croire, les enseignants « ont toujours utilisé la voie de la communication pour faire passer leur message ». Son collègue Kouablan de la Cnec, lui, accuse le président de l'Université de vouloir « décimer » leur syndicat.

A ce jour, 11 enseignants-chercheurs sont sanctionnés par la présidence de l'Université. « Quatre radiés, dont le porte-parole et secrétaire général de la Cnec, Johnson Kouassi Zamina, 5 suspendus pour une année avec interdiction d'accès à l'Université (leur lieu de travail). Et la suspension à six mois de deux autres avec interdiction d'accès à l'Université ».

Ces sanctions ont été prises lors d'un second conseil de discipline de la présidence qui s'est tenu le 15 février 2019.

Notons que la Cnec a lancé une grève depuis le lundi 4 février 2019, et qui devrait s'étendre sur une année.

Et ce, en réaction à une première série de sanctions infligées à leurs collègues par la présidence de l'Université. Elle les accuse d'avoir posé des « actes de vandalisme » sur ses employés.