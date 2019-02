Burkina Faso: Médias - 25 ans après, Radio Ave maria continue «d'avancer au large»

« 25 ans de grâces ! Allons au large ! » C'est sous thème que la Radio Ave maria a soufflé sa 25e bougie.

La messe d'action a été l'occasion pour les responsables de la radio qui a vu le jour en décembre 1993 de rendre grâce à Dieu pour l'existence même de la radio et des défis qu'elle a pu surmonter depuis sa création.

Pour l'abbé Paul Ouédraogo, directeur de la Radio et par ailleurs responsable des médias diocésains de Ouagadougou, ce jubilé a été placé sous le signe des défis.

« Comme le Pape PI XII le disait, les médias sont des dons de Dieu parce que c'est Dieu qui nous permet de développer ces moyens de communication.

Nous rendons un vibrant hommage à tous ceux qui ont été des initiateurs de ce média et tous ceux qui ont travaillé dans ce média et qui ont fait qu'il a pu résister au temps, frayer son chemin jusqu'à fêter 25 ans. 25 ans, c'est l'âge de la majorité et de la responsabilité.

De ce point de vue, un média qui a 25 ans nourrit l'ambition d'être responsable et la responsabilité vient donc de la communauté qui doit effectivement s'approprier ce média, ne ménager aucun effort pour le soutenir pour qu'il puisse toujours avancer au large » a confié l'Abbé Ouédraogo à l'issue de la messe.

Mais bien avant cette célébration eucharistique qui a connu la présence de plusieurs auditeurs de la radio et de personnalités du monde de la communication, plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de ce jubilé.

Il s'agit, entre autres, de campagnes d'évangélisation, de radio conférence et de lancement d'une grande tombola dénommée « Mariathon » dont le grand lot était une moto.

En terme de défis, le directeur indiquera qu'il s'agit essentiellement du défi des contenus et des programmes et aussi bien celui technique avec l'acquisition de matériel approprié et adapté à l'évolution technologique notamment la TNT.

Le plus grand défi qu'entend surmonter la radio Ave maria est celui de l'appropriation de la radio par les auditeurs et les fidèles chrétiens de sorte qu'elle puisse fonctionner convenablement « sans mendier ».

Pour l'archevêque émérite, Mgr Compaoré qui a présidé la messe d'action de grâce de ce jubilé d'or, les fidèles chrétiens doivent soutenir impérativement leurs médias. « C'est leurs radios et ce n'est pas la radio de quelqu'un. La radio est juste là pour les servir.

Mon vœu est que les fidèles diocésains s'approprient ce média et faire en sorte que plus de gens l'écoutent et l'aide dans son fonctionnement quotidien » a indiqué Mgr Compaoré.

Portée sur les fonts baptismaux le 12 décembre 1993, la Radio Ave Maria est une radio confessionnelle et catholique affiliée à l'archidiocèse de Ouagadougou.

Elle se veut un outil de communication et d'évangélisation au service de l'Eglise de Ouagadougou et de ses fidèles pour annoncer la Bonne nouvelle.