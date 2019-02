Algérie: Salon "Gulfood 2019" - Le Groupe DP World intéressé par le marché algérien

Dubai — Le président directeur général (PDG) du Groupe Dubaï Ports World (DP World), Sultan Ahmed Bin Sulayem, a affirmé mercredi à Dubaï que le groupe était intéressé par le marché algérien, particulièrement les projets de plate-formes logistiques que l'Algérie compte lancer dans le Grand Sud en vue de faciliter ses exportations vers l'Afrique.

M. Bin Sulayem a déclaré lors d'une rencontre avec le ministre du Commerce, Said Djellab au siège du Groupe à Dubaï, que le groupe DP World activant en Algérie depuis des années (ports d'Alger et de Jijel) s'intéresse à élargir ses investissements dans le domaine de création des ports secs en fonction du plan de l'Algérie qui compte réaliser ces plate-formes logistiques en vue d'encourager les exportations vers les pays africains, exprimant à cette occasion, sa disponibilité à examiner les propositions avec la partie algérienne.

"Nous souhaitons élargir nos activités en Algérie à travers l'investissement dans les plateformes logistiques et nous ne nous contentons pas uniquement de la gestion des ports (...), d'autant que la grande dynamique que connait l'économie algérienne nécessite accompagnement par des infrastructures permettant le développement des échanges commerciaux", a déclaré le même responsable.

Et d'ajouter "nous disposons de bases logistiques dans plusieurs pays africains tels que Dakar (Sénégal), Bamako (Mali) et Kigali (Rwanda), des pays aux marchés desquels l'Algérie compte accéder, alors nous pensons coopérer avec l'Algérie pour relier les plateformes logistiques avec ces pays à l'effet d'accélérer le flux de marchandise et économiser efforts et argent".

Qualifiant le climat d'affaires en Algérie de "motivant" et les investissements de "prometteurs" à partir de l'expérience du groupe DP World en Algérie, M. Bin Sulayem a appelé les opérateurs de son pays à venir investir davantage en Algérie, pays ui "offre des opportunités qu'on trouve rarement dans plusieurs pays de par le monde".

Pour sa part, le ministre du Commerce, Said Djellab, a indiqué que sa rencontre avec le PDG du Groupe DP World avait permis d'examiner plusieurs points, en tête desquels figure les possibilités de coopération avec ce groupe leader dans le monde en matière de plate-formes logistiques et de gestion des ports, vu que le programme du gouvernement vise le renforcement de ces infrastructures notamment dans le Grand Sud.

Le ministre a indiqué qu'il a noté l'intérêt qu'accorde le premier responsable de ce groupe à davantage de coopération avec l'Algérie, mettant en avant que le groupe est conscient de l'utilité et de la rentabilité des projets des plateformes logistiques dans le Sud de l'Algérie.

Il a souligné, par ailleurs, que les Emirats Arabes Unis est un partenaire qualitatif et exceptionnel, ajoutant qu'il s'agit d'augmenter plus le volume de partenariat et de promouvoir la coopération au niveau des relations politiques et diplomatiques privilégiées entre les deux pays.