Algérie: L'avenir de l'Algérie est loin d'être restreint à un rendez-vous électoral

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé mardi à Djelfa que "l'Algérie planifie pour les années à venir et son avenir est loin d'être l'otage d'un rendez-vous électoral".

Président une rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile au terme de sa visite d'inspection à Djelfa, le ministre a déclaré que "l'Algérie planifie pour les années à venir et son avenir est loin d'être restreint à un rendez-vous électoral, elle est aujourd'hui centrée sur la croissance et le développement".

Relevant "les réalisations prometteuses accomplies au niveau d'une seule des communes de cette wilaya et dupliquées au reste des wilayas du pays, du nord au sud et d'est en ouest, M. Bedoui a salué "des jeunes, dont des ingénieurs, des entrepreneurs, des médecins, des artisans attelés à la construction de l'avenir de leur pays avec abnégation et dévouement".

"Outre ces jeunes, Il y a aussi leurs frères dans les différents corps de sécurité, veillant à nos frontières et se sacrifiant pour que nous puissions jouir de la sécurité et de la sérénité", a poursuivi le ministre, soulignant que "c'est là une autre image de l'Algérie, inspirant espoir et satisfaction et clamant que notre pays ne sera jamais ce que certains veulent", a-t-il soutenu.

Lire aussi: L'assainissement des listes électorales, un gage de précision du taux de participation et de légitimité pour le vainqueur

Evoquant la prochaine élection présidentielle, M. Bedoui a dit "nous nous apprêtons à un rendez-vous crucial lors duquel l'Algérie confirmera que c'est un Etat de droit et d'institutions et ajoutera un jalon à son jeune édifice démocratique".

"Nous sommes face à de grandes responsabilités pour mener à bien cette élection importante et nous lui réunirons les conditions idéales et notre seul leitmotiv sera la neutralité, la transparence et la primauté de la loi", a-t-il indiqué ajoutant que "notre pays est mûr politiquement et son peuple conscient des défis de la conjoncture, et nous sommes tous mobilisés afin de garantir la réussite de cette fête de la démocratie".

"L'Algérie trace son chemin vers un avenir bien connu, un avenir d'espoir, d'opportunités, de prospérité et d'épanouissement pour ses citoyens après une décennie noire", a déclaré M. Bedoui rappelant que l'Algérie est sortie de cette décennie en se dotant des moyens d'asseoir l'espoir, la sécurité et la stabilité et en enclenchant en étape de construction, d'édification et de réhabilitation des infrastructures de base.

Mettant en avant "les pas géants qu'a franchis notre pays sur la voie de la consolidation des acquis sociaux", M. Bedoui a souligné que ces réalisations ont été possibles grâce à l'instauration de la paix et de la sécurité et la réconciliation entre les enfants du pays, qui a permis une fusion des volontés pour la construction d'une Algérie forte et sécurisée à la faveur de ses institutions solides et ses enfants dévoués, a-t-il dit.

En conclusion, le ministre a exhorté les citoyens à continuer à être les bras de l'édification de l'Algérie et à barrer la route à ceux qui veulent sa destruction par égard aux lourds sacrifices consentis par les prédécesseurs pour que l'Algérie demeure debout.

Le ministre de l'Intérieur était accompagné des ministres des Transports, des Travaux publics et des Ressources en eau, respectivement Abdelghani Zaalane et Hocine Necib lors de cette visite dans la wilaya de Djelfa qui a vu l'inspection et l'inauguration d'importants infrastructures et acquis dans plusieurs secteurs, dont l'éducation, la santé, les ressources en eau, les collectivités locales et le commerce.