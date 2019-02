Algérie: Boumerdes - Pose de plus de 1070 km de réseau de fibre optique

Boumerdes — Quelque 1070 kilomètres de réseaux de fibre optique dont 166 kilomètres réalisés durant l'année 2018, ont été posés à travers différentes localités de la wilaya de Boumerdes, a indiqué, mercredi, le directeur local d'Algérie Télécom, Aoudia Nabil.

Ce même responsable qui a animé une conférence de presse pour présenter le bilan des projets réalisés en 2018, a déclaré qu'il est inscrit pour l'exercice en cours un programme neuf de pose de 287 kilomètre de fibre optique qui s'ajouteront aux 1070 km déjà réalisés. "Algérie télécom a réalisé des investissements importants pour moderniser et élargir le réseau de fibre optique ainsi que la couverture en 4G LTE", a-t-il dit.

Ces projet ont permis de raccorder 18 communes de la wilaya à ces nouvelles technologies ainsi que la réalisation de 7046 ports accès à travers 29 sites", a expliqué M. Audi qui a révélé que ce programme de rénovation et de déploiement des nouvelles technologie a aussi permis le raccordement de 39 bureaux de poste et de 10 annexes de communes. A cela s'ajoute la concrétisation de 30 projets de raccordement de nouveaux centres à la technologie FTTX, a-t-il précisé.

Afin d'assurer la qualité et la continuité de service, la direction locale d'Algérie Télécom a procédé, en 2018, à la réhabilitation de 10 Km de fibre optique et de 13 020 paires, a indiqué le même responsable qui a déploré l'agression d'ouvrages par des individus ce qui nuit à la qualité et à la continuité du service.

Présentant le plan d'action 2019, M. Audi a déclaré qu'il est prévu la raccordement et la mise en exploitation de 35 stations de 4G LTE, à travers 21 communes et l'intégration de 43 centres et cités dans le système du FTTX avec une capacité de 16134 accès. Il est également prévu le raccordement de 39 annexes de communes à la fibre optique.

En réponse à une question sur les dettes (internet et téléphonie fixe) d'Algérie Télécom auprès de ses clients, M. Aoudia a ajouté que quelque 400 dossiers remontant à la période de 2005 à 2006 ont été portés devant la justice.