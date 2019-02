Madagascar: Pêcheries - Cogestion de trois aires protégées marines

Wildlife Conservation Society (WCS) a initié la cogestion des ressources marines via la mise en place des réserves de pêche, et ce, en collaboration avec les communautés locales des pêcheurs et le ministère en charge de la Pêche.

Ainsi, trois aires protégées marines sont cogérées avec ses partenaires. Il s'agit du site de Soariake à Atsimo Andrefana, de la baie d'Antongil et des baies d'Ampasindava, de Tsimipiake, d'Ambaro et de Nosy-Be. « Une capitalisation des acquis a été effectuée dans le cadre de cet atelier de partage, organisé pendant deux jours à l'hôtel Grand Mellis par le WCS en partenariat avec le ministère de tutelle et avec l'appui financier de la Fondation MacArthur », a expliqué Randriamanantsoa Bemahafaly, le coordonnateur du projet gouvernance marine au niveau du WCS, lors d'une conférence de presse hier.

Complémentaire. En fait, « la participation des communautés locales dans le cadre de la cogestion des pêcheries y est évoquée. On peut citer, entre autres, la mise en place du Comité de contrôle et surveillance local ou CCS dans le but d'éradiquer les activités de pêche illicites, la gestion des réserves de pêche et le développement des activités génératrices de revenus pour réduire la pression sur les ressources halieutiques », a-t-il poursuivi. Pour sa part, Bemanaja Etienne, un responsable au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a soulevé que ces communautés locales ont été responsabilisées afin de protéger les ressources marines. En outre, « leur implication dans le contrôle et surveillance de la pêche est complémentaire à nos actions car nous ne pouvons pas surveiller toutes les côtes long de 5 000km de l'île. Ces communautés locales ont entre autres contribué à l'application de loi interdisant des matériels de pêche comme les sennes de plages avec des filets de moustiquaires », a conclu Sedera Ramahefalala, du Centre de Surveillance de Pêche.