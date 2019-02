Madagascar: Hausse des taxes - Grogne des importateurs de véhicules sud-coréens

Pour l'importation d'une voiture d'occasion de marque SANTAFE III, les nouvelles taxes à payer s'élèvent à plus de 30,8 millions d'Ariary.

C'est trop ! Les importateurs et concessionnaires de véhicules d'occasion d'origine sud-coréenne font la grogne. En effet, « l'administration fiscale vient d'appliquer cette année une nouvelle hausse des droits et taxes liées à l'importation de ces voitures d'occasion, allant de 17 % jusqu'à 50% selon les marques. Cependant, ce taux ne cesse d'augmenter depuis ces dernières années. L'an dernier, cela a atteint entre 20% et 80% pour toutes les marques confondues », a dénoncé Randrianisa Nicolas, le représentant de ces importateurs et concessionnaires de véhicules d'occasion sud-coréens lors d'une rencontre avec la presse hier à Ivandry.

Différence de taxes. A titre d'illustration, « les taxes à payer pour une voiture de marque Galloper II s'élèvent actuellement à environ 16,68 millions d'Ariary contre 11,9 millions d'Ariary l'an dernier. Quant à la voiture de marque PRIDE, il faut payer des taxes d'une valeur de 9,4 millions d'Ariary au lieu de 6,28 millions d'Ariary auparavant. S'agissant de la voiture 4×4 de marque SANTAFE II, la différence de taxes à régulariser en l'espace de deux ans, se chiffre à plus de 5 millions d'Ariary. Pour le véhicule de marque TUCSON, les nouvelles taxes appliquées sont de 16,4 millions d'Ariary contre 12,2 millions d'Ariary avant. Et si l'on importe la voiture d'occasion de marque SANTAFE III, il faut désormais payer des taxes d'une valeur de 30,8 millions d'Ariary. C'est presque l'équivalent d'un achat d'une autre voiture d'occasion à Madagascar. Ou bien avec ces nouvelles taxes, le nouveau prix d'une voiture d'occasion se rapproche de celui d'un véhicule neuf », a-t-il expliqué.

Anéantir les opérateurs. Face à cette nouvelle disposition fiscale, ces importateurs et concessionnaires de véhicules d'occasion sud-coréens victimes, qui sont au nombre d'une quarantaine, tirent la sonnette d'alarme. « Il faut que l'administration maintienne les taxes qui ont été déjà révisées à la hausse l'an dernier. En effet, cette mesure ne fait qu'anéantir les opérateurs malgaches opérant dans le secteur automobile. Cependant, à part nos familles respectives, nous faisons vivre chacun en moyenne une vingtaine de ménages composés entre autres, de revendeurs de véhicules d'occasion. La dévalorisation de l'Ariary par rapport au dollar ne nous permet pas en même temps d'avoir plus de marge bénéficiaire. Et il faut savoir que nous contribuons beaucoup au développement de ce pays en payant des taxes d'une valeur moyenne de 50 millions d'Ariary par containeur de trois à quatre véhicules importés », a-t-il conclu.