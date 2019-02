Ile Maurice: Texworld USA - Mission fructueuse à New York pour les manufacturiers locaux

communiqué de presse

L'édition 2019 du salon Texworld, qui s'est tenue, du 21 au 23 janvier 2019, à New York, a eu des retombées positives pour les neuf opérateurs locaux qui s'étaient déplacés, à l'initiative de l'Economic Development Board (EDB). Texworld est une plateforme très importante aux Etats-Unis pour que les acheteurs puissent procurer des produits des manufacturiers locaux et internationaux.

Retombées

Cette participation de Maurice à ce salon a été un succès en termes de contacts établis, de connaissances acquises, de visibilité, et de commandes obtenues. Les participants ont exprimé la satisfaction quant à la quantité d'acheteurs rencontrés, les commandes et le potentiel du marché.

En effet, l'événement a réuni des manufacturiers de tissus renommés et des producteurs de vêtements de marques et labels majeurs de New York et a accueilli 373 exposants venus de 33 pays, réunissant plus de 4 000 participants influents comprenant des manufacturiers, des sociétés commerciales, des grossistes et des détaillants.

Le salon a également permis aux participants de rencontrer de nouveaux acheteurs qui ont exprimé le souhait de voir des sources d'approvisionnement autres que celles de la Chine et qui se concentrent davantage sur les petites commandes, les livraisons rapides et la forte valeur ajoutée. Cela a été rapporté dans le Sourcing Journal, dans un article intitulé «Mauritius Showcases Sourcing Offer as Companies Look Away from China».

Texworld a aussi été bénéfique aux moyennes entreprises. Les commandes en cours de négociation avec ces entreprises locales se sont élevées à Rs 22 millions.

Deux entreprises mauriciennes, Fairy Textiles Ltd et Fairy Shirts Ltd, ont également fait une percée significative, avec des commandes confirmées pour des chemises, des jeans et des pantalons d'un montant total de près de Rs 30 millions.

Lors d'un atelier qui s'est tenu dans le cadre de Texworld 2019, M. Girish Bucktowansing, Head, Manufacturing - Traditional Markets à l'EDB, a fait une présentation sur les incitations disponibles aux investisseurs potentiels. Il a mis l'accent sur l'impôt sur le revenu, les impôts des sociétés, et la taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 15%, les profits des entreprises issus de l'exportation des produits qui sont taxés à seulement 3%, et l'exemption des droits de douane sur les équipements et les matières premières.

L'atelier, une initiative de Lenzing Fibers, comprenait 15 différentes séances animées par des experts de l'industrie qui ont discuté du paysage global changeant, des solutions durables, et des prévisions de tendances.

Le thème de cette année était axé sur la durabilité et l'impact de la mode sur les émissions mondiales. La durabilité devenant de plus en plus importante dans le secteur du textile et du vêtement aux Etats-Unis, les fabricants de textiles mauriciens sont encouragés à mettre en place une production de textile durable.