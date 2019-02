Algérie: Ghardaïa - Démantèlement d'un réseau de trafic de psychotropes et saisie de 174.500 comprimés

Ghardaia — Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Ghardaia ont mis hors d'état de nuire un réseau de trafic et commercialisation de psychotropes et ont procédé à la saisie de plus de 174.500 comprimés neuroleptique de différents types, ainsi qu'une quantité de produits hallucinogènes liquides et de drogue, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication de cette institution.

Ce réseau activant dans plusieurs wilayas et qui compte quatorze membres âgés entre 25 et 40 ans a été démantelé suite à l'arrestation d'un jeune consommateur de drogue en flagrant délit sur la voie publique, qui, lors de l'enquête, a dénoncé son fournisseur et le lieu de son refuge, selon le chef de la cellule de communication de la sureté de wilaya.

Les enquêteurs de la sureté de Ghardaïa ont réussi à neutraliser les autres membres du réseau et de saisir les produits hallucinogènes destinés à être écoulés sur le marché national illicitement.

Au terme de l'enquête, les mis en cause ont été présenté jeudi devant les instances judiciaires, trois pour détention et consommation de drogue et produits hallucinogène tandis que les autres membres du réseau sont accusés de détention, commercialisation et propagation de drogue et autres produits neuroleptiques.