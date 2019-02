Angola: Le pays et le Portugal renforcent leur coopération économique

Luanda — Les gouvernements angolais et portugais s'emploient à renforcer la coopération économique et à donner aux entreprises la capacité de réaliser des investissements, a déclaré mercredi à Luanda le secrétaire d'Etat portugais aux Affaires économiques, João Neves.

S'adressant à la presse, João Neves a souligné à l'issue d'une réunion de l'Observatoire des investissements Angola-Portugal, João Neves a souligné que les gouvernements ont la responsabilité de créer un cadre réglementaire simple, capable de mettre en œuvre les investissements angolais au Portugal et les investissements portugais en Angola, avec une intervention réduite du côté de l'Etat.

Selon le ministre portugais, la capacité relationnelle des entreprises et des autorités vise précisément à renforcer les liens solides entre les pays.

"Nous sommes très ouverts aux investissements angolais au Portugal et ce que les autorités angolaises nous ont confiées, c'est aussi l'énorme intérêt d'avoir un investissement portugais en Angola qui renforcera l'économie angolaise", a-t-il dit.

João Neves a indiqué que cette relation économique est très importante pour le développement économique des deux pays, car l'objectif est de créer une voie commune qui puisse aider les deux pays à se développer.

Pour cette raison, a-t-il ajouté, la visite du Président Marcelo Rebelo de Sousa en Angola est une étape importante et il compte également le souligner du point de vue économique et le concrétiser dans des protocoles de coopération.

Le ministre a informé que lors de la réunion, il y avait une énorme capacité de dialogue entre les autorités portugaises et angolaises, dans le cadre d'un nouveau cycle de relations économiques que tout le monde a intérêt à construire.

João Neves a poursuivi que les autorités angolaises avaient exprimé leur intérêt à collaborer avec les institutions portugaises dans le domaine de la formation et capacitation des institutions, ce qui pourrait permettre un environnement économique plus facile pour l'investissement en Angola.

A son tour, le secrétaire d'Etat à l'Economie de l'Angola, Sérgio Santos, a déclaré que les priorités concernaient tous les secteurs et domaines, notamment ceux liés à la diversification de l'économie.

"Les priorités sont dans la production alimentaire, l'agro-négoce et dans la fabrication, qui sont associées à l'agriculture, aux ressources minérales, car nous avons un potentiel énorme et même des avantages comparatifs par rapport au reste du monde", a-t-il indiqué.

Selon lui, en ce qui concerne le Portugal, la visite du Président de la République, João Lourenço, au Portugal a relancé la coopération entre les deux pays, ce qui assure que les investisseurs trouveront le soutien des deux gouvernements dans leurs intentions d'investissement.

La réunion des secrétaires d'État de l'Observatoire des investissements Angola-Portugal a évalué l'état de la mise en œuvre du Protocole d'entente de la première réunion au niveau politique tenue le 22 novembre 2018, analysant l'état de la mise en œuvre des recommandations de la réunion au niveau technique des points de contact réalisée le 22 novembre 2018.

Il a également abordé la proposition relative à la tenue d'un forum international sur l'investissement en infrastructures en Angola, les demandes officielles de la section d'assistance technique angolaise et les termes de référence respectifs à l'appui du processus d'amélioration du climat d'affaires en Angola, le soutien au développement de partenariats public-privés en Angola, l'appui au développement de l'entrepreneuriat en Angola.

La rencontre a également analysé la proposition de plan d'action et le calendrier de l'observatoire pour 2019, ainsi que l'état de préparation du mémorandum d'accord conclu entre l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations de l'Angola (AIPEX) et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal (AICEP) et le protocole de collaboration entre l'Agence pour la compétitivité et la propriété intellectuelle de la République portugaise (INAPMEI) et l'Institut national de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (Inapem).