Angola: Le Parlement approuve le Compte général de l'État 2016

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé mercredi le Compte général de l'État pour l'exercice 2016, année au cours de laquelle le ralentissement de l'économie était manifeste en raison de la détérioration des prix des exportations sur le marché international.

L'opposition a voté contre le projet de loi, affirmant que l'Exécutif avait mal géré la chose publique, associée à un manque de contrôle des lois du gouvernement.

Le Compte général de l'État comprend les comptes de tous les organes de l'administration centrale et locale de l'Etat, des instituts publics et des services autonomes, ainsi que des organismes de sécurité sociale et souverains.

Le document présenté par la secrétaire d'État au Trésor, Vera Daves, a suscité un vif débat entre les parlementaires, ayant été approuvé par 128 voix pour, 60 contre (UNITA, CASA-CE et PRS) et une abstention (FNLA).

L'UNITA comprend que le Compte général de l'État (CGE) ne tienne pas compte de la réalisation des objectifs énoncés dans le plan pluriannuel ni de l'exécution des programmes de l'Exécutif, en plus de ne pas analyser les résultats concernant l'économie, l'éfficacité de la gestion budgétaire, financières, patrimoniale et opérationnelle des entités.

Le plus grand parti d'opposition affirme avoir détecté "des problèmes graves et récurrents de transparence au niveau de l'État", citant comme exemples des chiffres divergents sur la dette publique de 2016 dans le programme de stabilisation macroéconomique de l'Exécutif et dans l'avis de la Cour des comptes.

"Pour la Cour des comptes, la valeur de la dette publique extérieure s'élevait à environ 7,3 milliards de kwanzas en 2016, alors que le gouvernement parle de 4,4 milliards de kwanzas dans le programme de stabilisation macroéconomique", a déclaré Adalberto Costa Júnior, ajoutant que la Banque Nationale d'Angola présente une autre valeur pour la dette publique. Il estime que de telles divergences renforcent l'importance du contrôle l'Assemblée nationale (AN), cependant le statut de supervision de l'AN continue à être limité à la suite de l'arrêté de la Cour des comptes. Par ailleurs, André Mendes de Carvalho, président du groupe parlementaire de la coalition CASA-CE, s'est indigné du fait que deux mois seulement ont été accordés aux députés pour analyser un document volumineux et complexe du point de vue technique, au lieu de neuf mois prévus dans le régiment du Parlement.

Selon lui, l'AN ne pourra accélérer la correction des budgets généraux de l'État que si, outre les rapports et avis émanant de l'Exécutif et de la Cour des comptes, les députés peuvent faire appel à des représentants du gouvernement et demander des documents en dehors des restrictions imposées par l'arrêté de la Cour des comptes "qui a castré l'inspection et le contrôle de l'Exécutif par le Parlement".

A son tour, Benedito Daniel, du PRS, a déclaré avoir voté contre le document, car l'année 2016 était très défavorable pour l'économie angolaise et aucun effort important n'a été consenti pour consolider le budget dans un contexte économique défavorable.