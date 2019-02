Angola: Le pays en quête d'un partenariat culturel à Marrakech

Luanda — Une délégation artistique angolaise participe depuis mercredi 20 à la deuxième édition de la Foire de l'art contemporain africain, dans la ville marocaine de Marrakech, afin d'identifier des partenaires potentiels pour la coopération culturelle.

L'Angola sera représenté à cette occasion par Dominick Maia Tanner, gestionnaire de l'espace Luanda - ELA (galerie artistique), par le conseiller du ministère de la Culture, le conseiller pour les arts visuels Paulo Kussy et l'artiste António Ole.

"Nous n'allons pas présenter des œuvres, mais saisir l'occasion pour faire des recherches, se documenter et créer des ponts pour la diplomatie artistique et culturelle entre le Maroc et l'Angola", a déclaré Dominick Maia Tanner, chef de la délégation angolaise à l'événement.

S'exprimant au téléphone (mardi) au sujet de la participation du pays, le responsable a déclaré que c'était avec un plaisir et le sens de responsabilité qu'ils représenteront l'art et la culture angolais dans l'une des plus grandes et des plus récentes capitales de l'art contemporain sur le continent.

À l'occasion, Dominick Tanner a souligné que lors de cette deuxième édition, qui se tiendra jusqu'au 26, l'organisation de l'événement présentera 18 galeries internationales et le travail de plus de 65 artistes représentés à la foire, y compris la galerie angolaise "ELA".

"La foire démontrera la vision large du créateur et le potentiel du continent africain, où ses artistes ne sont souvent pas pris en compte dans le monde de l'art", a-t-il déclaré, remerciant l'ambassade du Maroc en Angola, la Saham Seguros et la Royal Air Maroc.

L'événement a lieu au Musée d'art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), où l'exposition "Material Insanity" (Folie matérielle) sera inaugurée. Des artistes de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Nigeria, du Royaume-Uni, de France, des États-Unis d'Amérique, entre autres, y participeront.

Le programme de cette année comprend également une conférence de presse avec des artistes de renom, au cours de laquelle l'utilité des objets matériels et leur valeur symbolique inhérente seront discutés, soulignant ainsi le pouvoir de transformation de l'art dans les sociétés de consommation.

Lors de la première édition, qui s'est déroulée du 20 au 25 février 2018, le point le haut de la "Foire africaine contemporaine 1-54" a été l'inauguration (à Marrakech), dans un quartier emblématique de la ville, l'Hôtel LaMamounia.