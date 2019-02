Angola: Le pays et le Congo discutent du renforcement de la coopération

Luanda — Les mécanismes de renforcement de la coopération pétrolière entre les Républiques angolaise et congolaise ont été discutés mardi à Brazzaville, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur d'Angola dans ce pays, Vicente Muanda, par le ministre des Hydrocarbures, Jean Marc Thystere Tchicaya.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise, durant l'audience, l'ambassadeur Vicente Muanda a analysé avec le gouvernant congolais l'état de la Commission d'unification de Lianzi, chargée de développer le processus d'exploration pétrolière et gazière à la frontière maritime commune.

Tous deux ont reconnu être un "accord exemplaire" sur la manière dont les deux pays partagent les ressources pétrolières de la zone transfrontalière de Lianzi (blocs 14, Angola et Haute Mer - Congo Brazzaville).

Le diplomate angolais a également rendu compte du processus de réformes dans le secteur pétrolier, notamment les nouvelles lois sur le pétrole et le gaz, le développement de nouveaux champs pour attirer de nouveaux investissements, la restructuration de la Sonangol, qui ne jouera plus le rôle de concessionnaire, et la privatisation de la plupart de ses filiales.

Il a reconnu la position de l'Angola dans le contexte de l'exploration pétrolière en Afrique subsaharienne, ajoutant que malgré la crise qui se vit avec la chute du prix du pétrole, les pays de l'OPEP travaillaient sur la stabilité du secteur.

A l'occasion, le responsable congolais a parlé de la nécessité d'accroître l'échange d'expériences entre les techniciens du secteur pétrolier des deux pays et de former le personnel du secteur pétrolier.

La production dans le champ de Lianzi résulte d'un accord conclu en 2002 entre les deux pays pour explorer conjointement les structures géologiques transfrontalières du bloc 14 (Angola) et de la haute mer (Congo).

Les ministres du Pétrole de l'Angola et des hydrocarbures du Congo, ainsi que les présidents des Conseils d'administration de la Sonangol et de la Société nationale du pétrole du Congo (SNPC) sont membres de cet organe interétatique de gestion doté d'une présidence tournante pour une durée de un an.