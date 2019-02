Angola: Le ministre uruguayen des Relations Extérieures quitte Luanda

Luanda — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Rodolfo Nin Novoa, est rentré mercredi dans son pays après trois jours de travail en Angola pour renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération entre les Etats.

Lors de sa visite à Luanda, le diplomate a eu une rencontre privée avec son homologue angolais, Manuel Augusto, ayant présidé une réunion entre les délégations ministérielles des deux pays, suivie de la signature de certains instruments juridiques et d'un communiqué conjoint.

Le deuxième jour, Rodolfo Nin Novoa a rencontré le Président de la République, João Lourenço, avec lequel il a analysé certaines stratégies de renforcement de la coopération et a ouvert la première session de la Commission bilatérale entre les États.

Durant l'événement, il y a eu des interventions du ministre du Commerce d'Angola et coprésident de la Commission bilatérale, le ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay, Jofre Van-Dúnen Júnior, du ministre des Relations Extérieures de l'Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, et du président du Conseil d'administration de l'AIPEX, Licínio Contreiras.

Le président du Conseil d'administration de l'Angola Cables, António Nunes, a également pris la parole au cours de la réunion, marquée par des réunions techniques multisectorielles et la signature de quatre accords de coopération entre les autorités angolaises et uruguayennes, l'accent étant mis sur la facilitation des visas pour les hommes d'affaires.

Les deux pays ont également convenu de coopérer dans les domaines de l'administration des douanes, de l'enseignement supérieur, des sciences, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'au niveau de l'Institut supérieur des relations internationales (Angola) et de l'Académie diplomatique (Uruguay).

Deux accords de coopération dans les domaines du tourisme et de l'action sociale, de la famille et de la promotion de la femme ont également été paraphés mardi 19 mars à Luanda, impliquant quatre ministres angolais et le chef de la diplomatie uruguayenne, arrivé dimanche en Angola. (17).

Au cours des trois jours ouvrables, les Républiques d'Angola et de l'Uruguay oriental ont reconnu que des progrès avaient été accomplis dans les relations bilatérales et se sont engagés à les renforcer sur la base des principes et valeurs communs qui sont la démocratie, la liberté et la primauté du droit.