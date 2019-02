Tunisie: Cent ans de gloire

L'Espérance sportive de Tunis a organisé, avant-hier à la Cité de la culture de Tunis, une grande cérémonie à laquelle ont été conviées différentes personnalités sportives, mais également, politiques et nationales, à l'occasion des festivités commémoratives du centenaire de l'association (1919-2019), rehaussée par la présence du président de la République Béji Caïd Essebsi.

Un hommage a été rendu à cette occasion au chef de l'Etat, aux anciens présidents de l'association, à l'équipe de football «sang et or», championne d'Afrique en titre.

La cérémonie a été marquée par un spectacle haut en couleur, avec des chants et des danses puisés dans l'art populaire tunisien et des chansons.

Sonia Ben Cheikh (ministre de la Jeunesse et des Sports): «L'événement résume l'esprit de fraternité et de fair-play qui lie les clubs et les sportifs tunisiens. C'est, également, un événement qui ne peut qu'émettre des messages positifs pour les amoureux du football ainsi que pour l'ensemble de la famille du sport, et ce, partout en Tunisie».

Ridha Charfeddine (président de l'Etoile Sportive du Sahel): «J'ai répondu à l'invitation du comité directeur de l'Espérance sans hésitation. Et pour cause, un centenaire on n'y assiste qu'une seule fois dans sa vie et c'est l'occasion pour se féliciter mutuellement du triomphe du football tunisien à l'échelle continentale. L'année prochaine, on fêtera le centenaire du Club Africain et, six ans après, celui de l'Etoile et j'espère que l'avenir des clubs tunisiens sera tout aussi glorieux qu'il l'est maintenant».

Nabil Maâloul (ancien joueur de l'EST) : «Heureux de pouvoir participer à la célébration du centenaire du club qui a fait ma gloire et fier d'appartenir à cette grande famille. Etant enfant, j'ai assisté à la célébration du cinquantenaire de l'Espérance et voilà que j'assiste cinquante ans plus tard à la commémoration de cent ans de gloire, une gloire à laquelle je suis très fier d'avoir contribué».

Mrad Mahjoub (entraîneur): «Parler du centenaire de l'Espérance sportive de Tunis revient à évoquer une véritable démonstration de force. Aucun club tunisien n'a auparavant programmé une telle liesse et autant de festivités. Notre joie est double : d'une part, on est venu fêter la gloire d'un club et de l'autre l'occasion nous est donnée de revoir et de renouer des contacts avec des coéquipiers et amis de longue date».

Mokhtar Tlili (ancien entraîneur) : «L'Espérance de Tunis a acquis une dimension internationale. De par son histoire riche en challenges et en épopées, ce club fait figure de modèle à suivre. Ce à quoi nous assistons est une source d'inspiration et une leçon à retenir pour les générations à venir».

Abdelmajid Goubantini (ancien joueur) : «L'Espérance a fait de son centenaire un événement qui restera certainement gravé dans les annales. C'est aussi un événement autour duquel se sont rassemblées toutes les générations qui ont vécu les gloires du club. Je m'estime chanceux mais surtout honoré d'avoir vécu la célébration du centenaire».

Sirajeddine Chihi (ancien joueur): «Pour nous, anciens joueurs de l'Espérance sportive de Tunis, être invités à une pareille liesse qui dépasse toutes les attentes est un honneur. Aujourd'hui, avec tous les autres joueurs et dirigeants espérantistes, toutes disciplines confondues, nous fêtons les 100 ans du club qui a fait et continue à faire sa gloire et celle du football tunisien. C'est aussi le club auquel nous devons nos carrières et toutes les consécrations dont nous sommes si fiers».