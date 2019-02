Tunisie: Les inventeurs montrent leurs prouesses

Ce salon a pour principal objectif d'encourager les jeunes dans les domaines de l'invention et de l'innovation susceptibles de renforcer, de dynamiser et de relancer l'économie nationale, et ce, dans divers secteurs de la science et de la technologie (Ntic, mécanique, mécatronique, robotique, informatique, intelligence artificielle... ).

Les beaux tapis

Auparavant, la Foire internationale de Sousse organisera du 22 février au 3 mars , le salon baptisé «Maison déco et objets» avec la participation de plus de 100 exposants représentant des entreprises spécialisées en décoration intérieure et extérieure des maisons, venant de divers coins de la République. Les divers stands comporteront des abat-jours, des meubles de jardin, des lustres, des stores, des objets décoratifs, des vases à fleurs artificielles de décoration, des literies, des articles de cuisine, des tissus d'ameublement, des meubles de salon, des salles à manger, des chambres à coucher pour adultes et enfants.

En parallèle à ce salon, se déroulera simultanément et à la même période sus-indiquée le Salon national du tapis, organisé en partenariat avec l'Office national du tapis avec la participation de 50 artisans venant de toute la République ainsi que de jeunes nouveaux promoteurs ayant réussi à monter leurs propres projets.

Les artisans auront l'opportunité de présenter les tapis artisanaux faits mains surtout ceux venant de Kairouan, Siliana, Gabès et Gafsa.