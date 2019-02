Tunisie: Favorable à l'EST...

Le plateau de cet après-midi est de qualité avec trois duels serrés et ouverts en perspective, alors que le quatrième et dernier devrait se dérouler sans opposition et à sens unique, c'est celui qui opposera l'Espérance de Tunis à Khoubeil de Yémen.

Il n'y aura certainement pas photo. La victoire sur un score net demeure dans les cordes des camarades de Hosni Karamosli. Le désir d'évoluer d'égal à égal face à une EST totalement au point avec une autorité que certains aimeraient bien lui contester, n'est pas permis aux Khoubeils. Celui dans sa première figuration au championnat arabe se trouve en quarts de finale grâce au tirage au sort qui l'a mis dans une poule (l'unique à trois équipes). La seule victoire réalisée face au Senjel de Palestine a suffi à son bonheur. Véritablement, la tâche de l'EST tout à l'heure se convertira à une séance d'entraînement, contrairement aux trois autres rencontres qui seront dures à négocier.

Le tenant du titre Errayen de Qatar pourrait dans ce premier test de vérité être mis en difficulté par l'accrocheuse et coriace équipe d'El Koweït. Les Qataris restent-ils souverains et intouchables comme ils l'ont été hors de l'édition précédente? Les Koweïtiens, qui ont menacé l'Espérance dans deux sets exceptionnels, pourraient dans un grand jour surprendre.

L'autre équipe qatarie, «La Police» affrontera Essouihli de Libye. Deux formations à forces sensiblement égales et aux ambitions partagées.

La force des Policiers réside particulièrement dans la rapidité de ses belles combinaisons d'attaque avec des joueurs au gabarit impressionnant.

Celle des Libyens au niveau de ses deux talents hors pair, lesBrésiliens Sergio et Peroto très efficaces au contre comme en attaque.

Nous avons la certitude d'assister également à une rencontre assez chaude et d'un bon niveau entre le Groupe Pétrolier d'Algérie et Essalem d'Oman. L'explication connaîtra des moments forts et de multiples rebondissements d'autant que les choses se passent à merveille dans tous les compartiments de jeu.

La victoire se jouera sur peu de détails : la fraîcheur physique, la force mentale, et un brin de chance.

Programme

Salle olympique de Radès

13h00 : Errayen de Qatar-Koweït Al Koweïti

15h00 : Police Qatar-Essouihli Libye

17h00 : Espérance de Tunis-Khoubeil Yémen

19h00 : Groupe Pétrolier d'Alger-Essalem Oman