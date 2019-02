Tunisie: Les secrets de la réussite

Le mois de février a été riche en moisson à Jendouba, à l'aéroport de Tunis-Carthage, au port de La Goulette, au bureau frontalier de Dehibat, dans les zones sahariennes à Ramada et dans plusieurs autres gouvernorats. Pas de répit donc pour les agents de la garde douanière qui multiplient leurs actions et font face, bien des fois, à des risques d'agression.

Du corail, au cannabis, en passant par les pièces archéologiques

Accumulant les échecs, les contrebandiers commencent à tomber les uns après les autres. Rien que pour ce mois, et après un minutieux travail d'investigation se rapportant à un réseau de contrebande, la garde douanière de Jendouba a saisi 167 kg de corail rouge d'une valeur dépassant les 500 mille dinars et une importante somme d'argent estimée à 73 mille dinars. La personne arrêtée dans le cadre de cette affaire est récidiviste. Elle a été impliquée en 2010 dans une affaire de contrebande de 33 kg de corail.

Dans la même période, des contrôles des passagers à l'aéroport de Tunis-Carthage, deux opérations de contrebande ont été déjouées par les services douaniers, permettant la saisie de résine de cannabis chez un Tunisien en provenance de Bruxelles et de billets de banque s'élevant à 7 mille euros chez un autre voyageur qui s'apprêtait à quitter le pays en direction d'Istanbul.

Plusieurs saisies de marchandises de contrebande d'une valeur globale de 715 mille dinars ont été opérées récemment par les services douaniers, comme celle ayant abouti à la saisie de 55 Smartphones dissimulés à l'intérieur d'un véhicule conduit par un ressortissant libyen au bureau frontalier de Dehibat au Sud du pays.

Durant la même période, deux pièces archéologiques ont été saisies par les services de la garde douanière de Sousse à bord d'un véhicule transportant des articles électroménagers. Un camion qui devait acheminer 28.000 paquets de cigarettes de marques contrefaites vers l'Italie a été également intercepté par les services douaniers au port de La Goulette. Des embuscades tendues par les agents de la garde douanière de Remada et de Smar ont permis la saisie de 39.000 paquets de cigarettes de contrebande.

Il n'y a pas que la contrebande, la douane a réussi à faire tomber trois grosses têtes qui disposaient illégalement de comptes bancaires en Suisse et dirigeaient une société de fabrication de plastique. Elles ont été inculpées dans une affaire de transaction financière irrégulière et de tentative de blanchiment d'argent, en plus de l'infraction aux règles de l'importation. La douane tunisienne parle d'un montant de plus de 120 millions de dinars.

Profonds changements sur le fond et sur la forme

Dans ses déclarations au journal La Presse, le porte-parole de la douane, le colonel Haithem Zenad, explique que ces réussites ne sont pas le fruit du hasard, mais surviennent suite à des plans d'action mûrement réfléchis et en symbiose avec la politique menée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption, la contrebande et le commerce parallèle. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet dont notamment l'accord de partenariat conclu avec l'Inlucc.

La direction a procédé à la révision du déploiement de la garde douanière sur le terrain selon des études approfondies autour des courants de la contrebande, au renforcement et au développement du volet du renseignement dans le domaine de la lutte contre la fraude et la contrebande. Sans oublier la bonne gestion des ressources humaines et la digitalisation de l'administration par l'introduction de nouvelles applications informatiques, à l'instar des applications relatives aux conflits douaniers, aux dettes, à la gestion des ressources humaines et des marchandises saisies.

Selon notre interlocuteur, chaque service a désormais des comptes à rendre. La douane tunisienne a procédé dans ce contexte à la mise en place d'indices de performance en vue de mieux évaluer le rendement de ses services, sans oublier l'assistance sociale apportée à ses cadres et agents, leur encadrement et les promotions professionnelles exceptionnelles accordées à certains éléments qui réussissent mieux dans leurs fonctions. Il y a lieu aussi de mentionner la réactivation du système de dénonciation des opérations de contrebande et de fraude, souligne-t-il.

Scanners et appareils sophistiqués de détection de la drogue et d'explosifs passent au peigne fin les bagages, les véhicules et les personnes au niveau de tous les points de passage frontaliers. Les moyens de contrôle ont été renforcés en vue notamment de mettre en échec la contrebande des produits classés dangereux. De nouveaux véhicules performants et de nouvelles armes ont été aussi mis au service de la douane tunisienne pour mieux sécuriser ses rondes et ses locaux.

A cet effet, Haithem Zenad a annoncé que la direction de la douane va fournir durant cette année des munitions de défense non létales (notamment des balles en caoutchouc) pour les armes dont les agents douaniers sont en possession, ce qui leur permettrait de se défendre sans avoir à recourir aux balles réelles.

Restructuration de la direction générale

La douane poursuivra son approche de réforme et ses programmes pour l'année 2019 en vue de dématérialiser les procédures douanières, en finir avec la paperasse, assurer la fluidité des échanges commerciaux et conférer plus de transparence au travail des services douaniers.

Un autre projet non moins important sera achevé cette année et qui est en rapport avec la gestion des ressources humaines. Il assurera l'élaboration d'une «cartographie des postes » et permettra l'affectation des compétences dans les fonctions qui conviennent, loin de toute autre considération.

Le colonel Haithem Zenad, nous annonce d'autres mesures pour l'année en cours, à commencer par le système d'information douanier Sinda qui sera remplacé par un nouveau système informatique et le projet de la restructuration de la direction générale de la douane qui sera présenté au chef du gouvernement au cours de l'année en cours. Ce nouveau projet consiste dans la création de six nouvelles directions régionales (Nord, Nord-Ouest, Centre-Ouest, Centre-Est, Sfax et Gabès, Sud-Est) et de quatre directions générales centrales en vue d'élargir l'implantation de ses postes et bureaux de travail et améliorer le rendement des services douaniers ainsi que le renforcement du sens de la responsabilité. Cette restructuration se fera avec le concours du ministère des Finances, celui de la Fonction publique, l'Organisation mondiale des douanes ainsi que l'Union européenne.

Les quatre nouvelles directions générales centrales qui seront créées sont les suivantes: la DG de la lutte contre la contrebande et la fraude, la DG de la législation et des techniques douanières, la DG des facilitations et de contrôle de la qualité et la DG de soutien (ressources humaines et matérielles).

Protéger les douaniers dans l'exercice de leurs fonctions

La douane fait cependant face à de multiples risques d'agression et il n'y a pas mieux que d'assurer une protection juridique pour nos douaniers dans l'exercice de leurs fonctions. Il faudra aussi bien définir les modalités d'intervention pour les unités douanières, souligne le colonel Haithem Zenad.

La douane tunisienne s'offrira un nouveau bâtiment, avec une architecture moderne, qui sera inauguré cette année au Centre Urbain Nord. Il sera doté d'un musée qui relatera l'histoire de la douane en Tunisie et ses acquis, une salle d'opération ultramoderne équipée de nouvelles technologies de communication, des salles de conférences, un restaurant et des espaces de loisirs pour les cadres et agents de la douane.