Tunisie: Bientôt le calendrier électoral

Dans une déclaration aux médias donnée en marge de la réunion entre l'Isie et l'Instance supérieure de contrôle administratif et financier, tenue hier, Baffoun a indiqué que les résultats des réunions qui se tiendront avec les sections régionales de l'Instance électorale seront le point d'appui de la stratégie opérationnelle globale pour l'organisation du prochain rendez-vous électoral.

«A l'issue des réunions et l'annonce du calendrier des élections, nous entamerons le processus électoral», a déclaré le président de l'Isie.

«Le plus grand défi de l'Isie est le démarrage de l'opération d'enregistrement des électeurs, étant donné qu'il existe un grand nombre de Tunisiens non inscrits et qu'il incombe à l'Isie de les mobiliser pour qu'ils participent aux prochaines élections. Il existe tout un programme à cet effet», a fait savoir Baffoun.

Il a par ailleurs souligné que le calendrier inclut, en plus de la date des élections, celle du début de l'enregistrement des électeurs, des candidatures, de la campagne électorale et le jour du scrutin.

Après avoir mis l'accent sur le programme des rencontres avec les partis et les composantes de la société civile pour convenir du processus électoral dans son ensemble et des grandes lignes à même de garantir sa réussite, Baffoun a fait observer que la vision au sein de l'Isie est devenue plus claire après la régularisation de la situation de ses agents et la réunion des conditions propices pour la préparation du prochain rendez-vous électoral.

Par ailleurs, une rencontre commune entre l'Instance supérieure de contrôle administratif et financier et l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a eu lieu, hier, à Tunis, pour faire le suivi et passer en revue les différents aspects de la réforme au sujet des manquements relevés dans le rapport de la Cour des comptes suite aux élections de 2014.