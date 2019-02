Tunisie: Réussir la transition numérique

Les axes de ce nouveau projet s'articulent autour de la prise en charge du réseau interne d'informations et d'applications de gestion ( applications nationales, applications communes, applications sectorielles).

Il s'agit aussi de fournir aux administrations et aux institutions publiques l'accès aux services de télécommunication (Internet, service «VoiP» et Vidéo Conférence) et d'unifier le réseau de communication administrative dans tous les secteurs et institutions de manière centralisée et substantielle.

L'agence va relier la base unifiée des administrations à un vaste réseau Internet principalement par le biais d'une ligne de connectivité à haut débit grâce à l'intégration de services de sécurité (pare-feu, protection contre les virus électroniques... ).

L'agence développera également les services de connexion Internet pour les municipalités et les délégations grâce à l'intégration des services de sécurité et de courrier électronique et fournira un espace électronique à chaque structure qui sera dotée d'une identité numérique.

Grâce à ce réseau, l'ATI vise à améliorer les interconnexions entre divers réseaux sectoriels, à fournir des services de télétravail et à faciliter le déploiement d'applications de travail collaboratif afin d'assurer une meilleure qualité des services dans les administrations.