Sénégal: Bonne tenue du scrutin présidentiel à Thiès - Les assurances du préfet

Le préfet du département de Thiès assure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne tenue du scrutin présidentiel du dimanche février.

A en croire Fodé Fall, le matériel électoral est déjà sur place et les forces de sécurité et de défense devront commencer à prendre possession des lieux de vote à 48 heures du scrutin. Il relève aussi que moins de 14.000 cartes sont en souffrance à Thiès.

Tout est fin prêt pour une bonne tenue du scrutin présidentiel de dimanche prochain dans le département de Thiès. C'est du moins l'avis du préfet de la ville, Fodé Fall rencontré hier, mercredi 20 février.

«Au mois de décembre, nous avions déjà commencé à réceptionner le matériel électoral, ce qui était une grosse innovation cette année.

La totalité a été reçue à 15 jours avant les élections, dimanche 19 février», a fait savoir Fodé Fall. Cela a permis, selon lui, de «vérifier le matériel et de le conditionner bureau de vote par bureau de vote».

Quant à la sécurisation du vote, Fodé Fall assure que toutes les dispositions sont prises. «Nous avons une organisation qui nous permet d'assurer une couverture sécuritaire adéquate de l'ensemble des lieux de vote du département.

La Police va se charger de tous les lieux de vote de la ville de Thiès, la Gendarmerie va se charger de certaines communes et l'Armée prendra le relais pour couvrir toutes les communes restantes», a soutenu le préfet du département de Thiès.

Poursuivant son propos, il ajoute que : «c'est ce dispositif qui implique l'Armée, la Gendarmerie et la Police qui va nous permettre d'assurer une couverture sécuritaire la plus parfaite possible et à 48 heures du vote, ces forces de sécurité et de défense vont commencer à prendre possession des lieux de vote».

«Ce qui nous permettra par la suite de mettre le matériel électoral dans ces lieux de vote», a confié Fodé Fall qui précise avoir déjà reçu certains observateurs de l'Union européenne et de la Cedeao.

Moins de 14.000 cartes en souffrance à Thiès

En ce qui concerne le retrait des cartes d'électeur dans le département de Thiès, Fodé Fall renseigne que 3500 à 5000 cartes sont distribuées dans la semaine.

«Nous pensons que si ce taux-là est maintenu, nous pourrons à la veille des élections, remettre totalement l'essentiel des cartes aux propriétaires car, il y a une semaine de cela, nous avions un gap de plus de 20.000 cartes par devers nous et qu'à la dernière semaine de distribution, nous avons remarqué que nous n'en avons plus qu'environ un peu moins de 14.000 cartes en une semaine de distribution», a indiqué le préfet de Thiès.

A l'en croire, ce taux de distribution de cartes d'électeur est le résultat de 18 commissions qui ont été mises en place pour faciliter le retrait.

«On a au moins une commission par commune et là où il y a un potentiel électoral assez important. Nous avons multiplié ces commissions à ce niveau comme dans la ville de Thiès avec des commissions fixes et itinérantes», a déclaré Fodé Fall.

Il appelle ainsi les populations à venir chercher leurs cartes qui sont disponibles dans les commissions.